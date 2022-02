La tremenda historieta que cuenta Pablo Casado a Herrera: una versión llena de agujeros

Una cita esperadísima la de este 18 de febrero de 2022 a las 9.00 en la Cadena COPE desde que se anuciara.

Fue el sitio y hora elegidos por Pablo Casado para dar la cara y poner voz a una situación sobrevenida, la guerra total en el Partido Popular de la que, quiera o no, es una de las partes.

Después de sendas comparecencias ante las cámaras de Isabel Díaz Ayuso (su oponente) y de Teodoro García Egea (su fiel escudero) en la fecha previa, todas las miradas estaban puestas en el presidente del partido y en su charla con Carlos Herrera:

«Lo que tengo que decir es algo que creo que no merezco personalmente. Yo jamás he retirado mi apoyo a Isabel Díaz Ayuso, la llevo apoyando 17 años. Yo jamás he dicho a Isabel ni en público ni en privado que no contara con mi confianza para presidir el PP de Madrid. Todo lo que escuché ayer no es verdad. Estoy encantado de poder dar la cara».

«¿Usted da por hecho que la comisión del hermano de Ayuso es de 300.000 euros?» Preguntaba Herrera.

«Yo no estoy acusando, estoy preguntando. Lo más fácil sería que se explicaran, algo que haría cualquier persona en mi lugar y que no tiene nada que ver con los problemas internos del partido».

El presentador invitaba a su protagonista a ser él quien debe demostrar si hay comisión y tráfico de influencias o no de Ayuso y su hermano…

«Por eso no estoy acusando, por eso no entiendo que ayer la Comunidad de Madrid lo hiciera público. Lo que tendría que haber hecho es internamente explicarlo. Yo si tengo algún indicio espero que se me conteste y se me dé la información, pero no se me acuse como se hizo ayer».