Un exdirectivo del Barça especula con intereses entre ‘El Partidazo de COPE’ y Florentino Pérez y Juanma Castaño le vapulea

Florentino Pérez sale en todos los debates.

Aunque no tenga nada que ver con la información de actualidad deportiva, mucha gente, en su mayoría culés, le sacan hasta de debajo de las piedras.

Un ejemplo es lo ocurrido el pasado miércoles 21 de septiembre en ‘El Partidazo de COPE‘ de Juanma Castaño. Como es habitual, el programa de radio ofreció el contenido más actual relacionado con los deportes.

Y, uno de esos temas, eran los contratos sacados a la luz por ‘El Mundo’ de la mano de Esteban Urreiztieta, subdirector del mismo. Estos contratos, denominados como ‘Barçaleaks’, tenían que ver con las exigencias tan disparatadas de Piqué y Messi al FC Barcelona.

Por ese motivo, Juanma Castaño invitó a ‘El Partidazo de COPE‘ a Toni Freixa. El catalán fue directivo del FC Barcelona bajo la presidencia de Laporta primero -entre 2003 y 2005- , y luego bajo la de Bartomeu -hasta el 2015-.

«¿A ti te tocó también algo así en alguna negociación? Tipo que te pidieran cosas tan estrambóticas», preguntó Juanma a Freixa. «Es que no creo que sean peticiones tan estrambóticas, sinceramente. Lo que hay es averiguar el interés que hay en torno a esas informaciones que salen de un club tan importante como es el Barça. En otros clubes importantes habría que analizar si se encontrarían cuestiones parecidas», respondió Freixá.

«¿Eres de los que piensa que desde Madrid se ataca al Barça?», continuó Castaño. La respuesta de Freixa no tiene despercidio:

«Soy de los que piensa que cualquier cosa que le sucede al Barça es utilizada desde Madrid para atacarnos. Nosotros hemos sido los que nos hemos pegado un tiro en el pie. El problema lo tenemos en Cataluña, pero luego hay gente que se aprovecha de eso. Seguro que cuando ‘El Mundo’ sacó los audios del presidente del Real Madrid vosotros hicisteis un programa como este, y seguro que yo me lo perdí. Lo que hacéis seguro es aprovechar cualquier cosa con tal de atacar al Barça«, contestó el exdirectivo catalán ironizando al final.

Juanma Castaño, cabreado: «¿Me estás poniendo en duda»

Castaño, bastante molesto, le dijo: ¿Tú crees que yo soy sospechoso de no tratar los asuntos de uno y otro? ¿Me estás poniendo en duda?». La respuesta de Freixa fue que no se lo tomara «a lo personal«, algo que encendió aún más a Castaño.

«Claro que me lo tomo a lo personal porque el presentador del programa soy yo y yo elijo los contenidos. Aquí cuando algo sea noticia se habla. No tengas ninguna duda. ¿Sabes el estudio de radio al que nunca ha ido Florentino Pérez?»

«Ya te digo que me lo debí perder. Discúlpame, no soy un oyente habitual vuestro«, dijo Freixa después de saber que había metido la pata. Los tertulianos del programa se encargaron, también, de tumbarle la idea sobre posibles intereses de Florentino con ‘El Partidazo’ a Toni Freixa:

«Aquí somos muchos y es imposible que estemos de acuerdo. A mí jamás me han dicho lo que tengo que decir«, dijo Santi Cañizares. Dani Senabre, David Sánchez, Juanma Castaño y demás estuvieron completamente de acuerdo con las palabras del exguardameta español.

Toni Freixa no tuvo ninguna opción de rebatir las respuestas de los tertulianos de ‘El Partidazo’, a pesar de que, lo intentó de una manera muy «victimista»:

«¿Los intereses contra el Barça? Hay que hablar de lo que significa Madrid y Barcelona o ya lo tenemos asumido…», dijo Freixa. «El que no lo asume eres tú«, respondió Siro López. «‘El Mundo’ cuando tiene una noticia del Madrid la publica igual, sí…», respondió Freixa de nuevo victimizándose.

Además, el exdirectivo culé aseguró que no le sorprendió las peticiones de Messi y Piqué porque «conoce ese mundo y ha estado dentro».