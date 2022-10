Somanta de palos a Àngels Barceló por incitar a censurar a quien no repita uno de los mantras ‘progres’

Àngels Barceló incitó a censurar a todo aquel que no repita uno de los mantras ‘progres’ de moda: el alarmismo climático.

La presentadora de ‘Hoy por hoy’ defendió que “el cambio climático nos está matando” y no dudó en atentar contra la libertad de expresión de quienes defienden lo contrario. De ahí, que su solución pasa por: “Y si hay alguien que no lo quiere ver y niega la evidencia (que les aseguro que los hay y ustedes ya saben quiénes son), debería estar excluido de la conversación y del debate público”.

Así lo indicó en su monólogo del 26 de octubre, donde puso énfasis en que “no se trata de un contraste de opiniones de diferentes puntos de vista” y sentencia que “con los efectos del cambio climático ya no hay debate”.

La periodista afirma que cualquier persona que busque debatir sobre el tema o no seguir ciegamente los mensajes catastróficos estaría “provocando” y promueve que “la respuesta debería ser la indiferencia” contra ellos.

Barceló defendió que “ya no se puede aparcar más la emergencia del cambio climático y debe formar parte del debate político y debe ser una prioridad para los dirigentes del mundo entero. Y para nosotros también. Debemos modificar muchos de nuestros hábitos y acostumbrarnos que las cosas ya no pueden ser como antes”.

Finalmente, recalcó que “no se puede dar pábulo o altavoz a quienes lo niegan… nos va la vida en ello”.

Unas palabras que llevaron a la presentadora de la Cadena SER a recibir una somanta de palos.

Por ejemplo, Juan Carlos Girauta no dudó en retarle a través de las redes sociales: “¿Ah, sí? Venga, a ver cómo lo haces, censora. ¡No te joden los canceladores de Gargarian 0,6!”.

Otros usuarios de las redes sociales mostraron la misma indignación que el exdiputado de Ciudadanos y no dudaron en vincularla con el fascismo.

La gente que excluye a otros de la conversación y del debate público (sólo por no pensar igual que ellos) debería desaparecer de la conversación y del debate público.

Yo creo que si le preguntamos a la lumbrera de la Barceló cuando comenzó el deshielo en la tierra, no tiene ni idea de qué se le habla. Igual se cree que el cambio climático lo inventó Zapatero https://t.co/G9lrMvEQBt

María de los Ángeles Barceló quiere excluir del debate público a quien ose poner en duda los postulados del negocio climático. Si esto no es el poder mediático aliado con el totalitarismo encubierto, se le parece bastante.

“Las cosas no pueden ser como antes”… la excusa para justificar lo que están haciendo, el cambio climático. Los medios, la censura a quien no se come su mierda.

Ángel Barceló, fascismo en estado puro.

— TRAF1C (@TR4F1C) October 26, 2022