Soberbio vacile de Carlos Alsina a Jorge Javier Vázquez por su ‘romance’ con el PSOE en Madrid

Fue una de las noticias fuertes de ayer: la posible candidatura de Jorge Javier Vázquez al Ayuntamiento de Madrid.

El rumor comenzó en el programa de Carlos Alsina en ‘Más de Uno’ en Onda Cero. El locutor, que en ningún momento afirmó que el ‘rey de la telebasura’ fuera a presentarse a las elecciones, discutía la ausencia de un candidato del Partido Socialista Obrero Español para ser alcalde de la capital.

Alsina explicó que debido a que fuentes socialistas aseguraban que el “elegido ha colaborado con el partido en Madrid en campañas anteriores, es muy conocido, es ¡una estrella!, le gusta la política”; le hicieron considerar a Vázquez como el posible candidato. Tanto porque encaja con el perfil descrito como por el hecho de que se ha prestado para campañas proselitistas de los socialistas, como cuando hizo público su apoyo a Ángel Gabilondo durante un acto en Vallecas. O más recientemente, intentando mejorar la imagen de la ‘pistolera’ Mónica García al tiempo que se burlaba de la sanidad pública que dice defender.

Sin embargo, y pese a mencionar otros nombres, los medios se hicieron eco de la posibilidad de que el ‘pequeño dictador’ de Telecinco podría meterse en política. Tanto que hasta el mismo Jorge Javier Vázquez tuvo que tratar el asunto en su programa ‘Sálvame’: “Carlos Alsina, la verdad es que te tengo que desmentir. Lo siento mucho” para luego pedirle que lo invitara a su programa para promocionar su nuevo libro. “Llévame a promocionarlo a tu programa”, le emplazó.

Ante esta intervención, el locutor le respondió en diferido.

“Dijo Jorge: «Lo siento, Alsina, pero tengo que desmentirte». No, hombre, no lo sientas. Si aquí -a ver- no afirmamos ni que hubiera habido una oferta ni que fueras a ser el candidato del PSOE. Aquí estuvimos ayer rellenando la quiniela”.