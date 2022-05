Losantos, al cuello de Jorge Javier Vázquez: «Das asco, no lo sabes pero tu carrera acabó ayer»

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó, tal y como recoge Libertad Digital, con Isabel González, Carlos Pérez Gimeno y Beatriz Cortázar para hablar del enorme enfado de Jorge Javier Vázquez contra Marta Riesco en Sálvame. Un espectáculo de «abuso de poder» y una «apología del acoso personal y laboral que es lo nunca visto». En definitiva, «un delito es lo que hizo ayer», dijo Federico Jiménez Losantos en esRadio sobre los insultos emitidos por el presentador de Sálvame hacia Marta Riesco.

El presentador catalán se pasó varios minutos arremetiendo contra la reportera y su pareja, Antonio David Flores, a quien llamó «maltratador con todas las letras», dijo la subdirectora Isabel González, después de que Riesco enmendara la plana a Luis Pliego, director de Lecturas, y Rocío Carrasco tras una llamada telefónica que la periodista interpretó como una «trampa» para sacarle fotos con la hija de Rocío Jurado, la ex de su actual pareja.

Una bronca que, para Federico Jiménez Losantos, director del programa de esRadio, es de «código penal» y propio de un «acosador y maltratador». Y a continuación recordó a Jorge Javier que «el día 19 junio se abre la causa penal contra La Fábrica de la Tele y Sálvame. Y están en el banquillo siete. Para empezar y se puede ampliar».

La actitud de Jorge Javier fue, para Jiménez Losantos, «la clásica de un maltratador de colegio que hace bullying al que no se puede defender y que encima se ríe cuando abusa». El presentador, que abandonó el plató durante un tiempo, llegó a pedir a la dirección de Telecinco que despidiesen a la reportera de El Programa de Ana Rosa.

«Si existieran el ministerio de Igualdad para algo más que cobrar…» lamentó Jiménez Losantos en la crónica rosa de esRadio, ante la pasividad del ministerio de Irene Montero cuando «una mujer se ha quejado de ser agredida, acosada e injuriada, así como su pareja, en términos delictivos».

Federico dijo a Jorge Javier: «Verte da asco, pero ver cómo actúas da pena porque hubo una vez que parecías algo. Marta Riesco está resistiendo y te está derrotando. Aún no lo sabes pero tu carrera acabó ayer, te ha derrotado una chica que aún no es nadie en el periodismo», dijo con dureza Federico Jiménez Losantos, que recordó al programa que «todos vais al banquillo», por mucho que el propio Jorge Javier, por alguna razón, se haya «librado, no sé por qué, o sí». «Has abusado, has maltratado a una mujer, lo mismo que haces con Lydia Lozano. Ya vale».

Y, en referencia a su amago de abandonar el programa, Jiménez Losantos dijo en esRadio que adelante: «Borja Prado espera que te vayas tú y su tuvieras decoro lo harías», dijo citando a la nueva dirección de Mediaset. «En la demostración de poder con Marta Riesco te quedó tan mal que la gente quemó la plaza. Sigue abusando de las mujeres que, por lo visto, te gusta», aseguró. «El que va a caer eres tú, porque ella tiene un carácter que madre mía. Y además has mentido, os han pillado mintiendo y os queríais burlar de esta chica».