Carlos Alsina hunde a Pilar Llop: ¿Estuvo cuatro meses muda y ahora sale a qué?

Contundente.

El presentador de Más de Uno en Onda Cero, Carlos Alsina ha retratado a la ministra de Justicia, Pilar Llop por su actitud hipócrita ante las consecuencias que ha tenido la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, conocida como ‘Solo sí es sí’.

Alsina ha recriminado que ahora, luego de un año y medio desde que fue aprobada por el Consejo de Ministros, seis meses desde que superó la tramitación parlamentaria y cuatro meses desde que entró en vigor, Llop se escandaliza ante las consecuencias que ha traído la ley estrella de la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Este miércoles, 8 de enero, le ha recriminado en especial que haya estado «cuatro meses muda» pese a que distintos medios y la oposición han denunciado cómo con la chapuza legal se han rebajado las penas de los delincuentes sexuales. También le atiza por salir dar entrevistas solo a La SER.

Alsina también pone el punto en el hecho de que en las declaraciones de Llop a Àngels Barceló, desmonta todo el relato que ha impulsado el Gobierno PSOE-Podemos. Señala en especial tres palabras clave en las que la titular de la cartera de Justicia retrata a todo el Ejecutivo:

«Con esta ley. No con los jueces que han interpretado no sé qué sobre la transitoriedad de una ley a otra, no. Con esta ley. Se ha producido esta situación. Que es más barato agredir sexualmente a una mujer que robar algo a alguien con intimidación o con fuerza. La ley ha bajado las penas, no los jueces».