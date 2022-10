Una multinacional caza las mentiras de Sánchez y le cuesta a España 3.000 millones y 4.000 empleos

Lo anunciaron a bombo y platillo en Valencia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el de la Generalitat valenciana, Ximo Puig: el Grupo Volkswagen había elegido la localidad valenciana de Sagunto para construir una macrofábrica encargada de la construcción de baterías para vehículos eléctricos. La inversión de la multinacional era de las importantes, pero estaba supeditada a las subvenciones públicas prometidas tanto por Sánchez como por Puig.

Las ayudas instituacionales parecían rentables, ya que la fábrica de Volkswagen aseguraba unos beneficios de 3.000 millones de euros para nuestra economía y más de 3.000 puestos de trabajo directo.

La mayor baza electoral para un devaluado Ximo Puig se esfuma gracias a que el Grupo Volkswagen ha comprobado de primera mano la personalidad de Sánchez: nada de lo que promete lo cumple. Las ayudas públicas no se han concretado…

Y ahora el Grupo Volkswagen baraja retirar el proyecto de construcción de la gigafactoría de baterías de Sagunto (Valencia), que implica una inversión de 3.000 millones de euros, ante las dudas sobre el volumen de inversión que puedan recibir del Perte del vehículo eléctrico y conectado (VEC). Supondría un nuevo golpe para la Comunidad Valenciana, después de que Ford renunciase a los fondos del Perte del automóvil para su inversión en Almussafes, aunque asegura que mantiene sus planes de electrificación, tal y como explica El Confidencial

Fuentes de Seat España dejaron abierta la posibilidad de que finalmente no se produzca la inversión si el Perte no cumple sus expectativas. El grupo automovilístico no tomará una decisión hasta «analizar» la resolución de con la concesión de ayudas, señalaron a El Confidencial. La primera asignación del Ministerio de Industria recoge 167,3 millones sobre un presupuesto financiable de 362 millones de euros. Pero la inversión en Sagunto es muy superior, de hasta 3.000 millones, sobre un programa global de electrificación, el Future: Fast Forward, de 10.000 millones e inversiones también en las plantas de Martorell (Barcelona) y Navarra.

Desde que se publicó el pasado verano, se abrió un periodo de alegaciones que dura ya varios meses y en el que las partes han estado negociando. La presión se elevó este jueves, a pocos días de que se produzca una resolución definitiva, según señalan fuentes del sector, con la marca germana reclamando una solución urgente. La burocracia y algunos problemas administrativos y de carencias en la documentación presentada explican el desacuerdo, según algunas fuentes conocedoras del proceso.

El propio presidente de Seat, Thomas Schmall, advirtió en la presentación del proyecto en Sagunto en mayo de la condicionalidad del Perte. “Construiremos la gigafactoría de baterías con una inversión de más de 3.000 millones de euros, pero los fondos del Perte son esenciales si queremos hacer realidad nuestra ambición de convertir a España en un centro europeo para vehículos eléctricos”, dijo entonces. Así lo recordaban este jueves 20 de octubre desde Volkswagen.

Sánchez no cumple

El miembro del consejo de supervisión del Grupo Volkswagen y presidente del comité de empresa de Seat, Matías Carnero, ha confirmado a la agencia EFE que la posibilidad de que el consorcio alemán se eche atrás «está sobre la mesa».

El Grupo Volkswagen consideraría inaceptable, según el dirigente sindical, una cifra de entorno a los 300 o 380 millones de euros, que es la que se está barajando y que está muy alejada de los 700 u 800 millones de euros a los que el consorcio había asumido que ascendería la contribución pública al proyecto.