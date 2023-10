Feijóo desvela a Jiménez Losantos una conversación privada con Sánchez

Alberto Núñez Feijóo desveló a Federico Jiménez Losantos parte de su conversación privada con Pedro Sánchez.

Durante la entrevista en el programa ‘Es la mañana de Federico’, el líder del PP sacó a la luz cómo fue la reunión celebrada por el presidente del Gobierno en funciones el pasado lunes 9 de octubre.

“El presidente lo primero que me dice es: ‘Oye, no te voy a pedir los votos, no te voy a pedir el apoyo’. Es evidente que prefiere el apoyo de los partidos independentistas», indicó el ‘popular’ ante Jiménez Losantos.

Y añadió que el «modelo» que tiene el presidente en funciones «de España excluye a la mitad de España».

«Es un modelo excluyente, no inclusivo. Prefiere a Bildu que al PP. Prefiere un pacto con ERC que con el PP. Y lo hemos visto en la Alcaldía de Barcelona. Cuando observamos que Junts hace una alianza con ERC, nosotros le damos los votos al PSC y, a día de hoy, no hemos recibido ni acuse de recibo», matizó.

El presentador de esRadio quiso saber si Sánchez será investido, a lo que Feijóo fue contundente: «Lo que va a ocurrir en nuestra España, en la España actual, no lo va a decidir ni Sánchez ni el PSOE. Lo va a decidir Puigdemont y su grupo político. Por tanto, si ellos no quieren, no habrá investidura».

El líder del PP desconoce «si va a haber una legislatura de cuatro años, de tres o de dos» y ha señalado que «el proyecto de España ha mutado». «Es el proyecto personalista de un político al que echaron del PSOE en 2016 porque sabían que iba a hacer lo que ha hecho», precisó.

Sin fecha de investidura

Feijóo también ha contado que en esa reunión el presidente en funciones le dio «alguna información sobre Oriente Medio» y él intentó «aprovechar» para «ver qué quería hacer con España».

El líder nacional del PP ha relatado que Sánchez aún «no tenía fecha para la investidura y que no sería a corto plazo». También intentó que el secretario general del PSOE contestara a todo lo que le preguntó durante su investidura cuando envió al diputado Óscar Puente a responderle. Sobre la postura de Sánchez, Feijóo ha dicho que entendió, por las evasivas del líder socialista y los eufemismos que utilizó, que «iba a pagar el precio» que los líderes separatistas ponen para darle su apoyo en la investidura: amnistía y pacto para un referéndum.

En este sentido, Feijóo ha contado que le dijo que no tenía apoyo «para hacer esto» y que es un «fraude electoral» porque «las cuatro primeras fuerzas políticas (PP, PSOE, VOX y Sumar) no llevaban la amnistía en el programa electoral». El líder nacional del PP ha dicho que si Sánchez quiere amnistiar a los golpistas del 1-O tiene que «meterlo en un programa electoral» para que «lo votemos el 14 de enero». Sobre la amnistía ha señalado «la anomalía en la que vive España en estos momentos es sin precedentes» ya que «no hay ningún país de la UE cuyo primer ministro dependa de un prófugo de la Justicia y el Gobierno dependa de partidos que se quieren ir» y estas anomalías «en España se dan todas de manera simultánea».