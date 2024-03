Losantos estalla ante la esperpéntica comparecencia de Armengol: «Parecía una hormiga loca»

No convenció.

La comparecencia de Francina Armengol en el Congreso de los Diputados para hablar supuestamente del fraude con la compra de las mascarillas se acabó convirtiendo en un esperpento donde las explicaciones, precisamente, brillaron por su ausencia.

Federico Jiménez Losantos, en ‘Es La Mañana de Federico’ (esRadio), sacudió este 6 de marzo de 2024 a la presidenta del hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo empezando por destacar los nervios de la política socialista:

Vamos a ver. Yo realmente tengo un problema con esta mujer. Después de verla hablar, de verla, porque no consigo oírla, o sea, es que no lo soporto. No sabe hablar español, no sabe hacer una frase. Es capaz de repetir el mismo argumento porque son frases que le suenan, que le suenan y las va enhebrando según su estado de nervios. Empezó que, vamos, empezó que aquello no es que fuera un manojo de nervios. Era una hormiga loca. O sea, pero, vamos, fuera de control. Repetía y repetía lo mismo ‘porque yo, porque no me mancilla’. No se usa el verbo mancillar en España desde la venganza de Don Mendo y ya era broma. La última vez que se mancilló el honor de alguien debió de ser en el Robledal de Corpes, cuando sus maridos azotaron a las hijas del Cid. ¿Pero cómo que mancilla? Si no sabe lo que significa mancilla, por supuesto tampoco sabe lo que significa honor.