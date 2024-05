Carlos Alsina revuelca en el fango a Pedro Sánchez por su estrategia de intoxicación informativa

Impecable.

Carlos Alsina le metió un buen repaso este 3 de mayo de 2024 a Pedro Sánchez por sus maniobras para tapar a las voces críticas y, por otro lado, alentar a sus propios medios institucionales para enfangar el terreno a base de bien.

Y es que aún colea el montaje diseñado por ‘Tele Moncloa‘ el 29 de abril de 2024 cuando el presidente del Gobierno socialcomunista compareció sin periodistas para dar a conocer su decisión sobre si seguir o no en el cargo:

Para el director de ‘Más de Uno’ (Onda Cero) uno de los problemas está en esos gabinetes de prensa que no son precisamente, un canto a la libertad informativa, sino más bien una loa al sectarismo:

Qué interesante esto. Los gabinetes de prensa. Mal llamados, algunos, gabinetes de comunicación que dedican su tiempo y su presupuesto —público— a intoxicar, distorsionar, abroncar por informaciones incómodas e impedir que los responsables públicos sean entrevistados según por quién y dónde. Periodistas en comisión de servicios políticos que no están en el periodismo, sino en la gresca política, pero aleccionan sobre el ejercicio del oficio o mantienen cargos directivos en asociaciones de prensa.

E invitó a Pedro Sánchez a realizar un ejercicio de verdadera regeneración democrática:

La desinformación y las noticias falsas, presidente, no son patrimonio de algunos digitales, la desinformación y el juego sucio anida también en algunos gabinetes de prensa. No sólo es Miguel Ángel Rodríguez. La regeneración democrática tal vez podría empezar por no utilizar secretarías de Estado como proveedoras de munición contra adversarios políticos a comentaristas afines, qué le parece.