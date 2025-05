Alfredo Urdaci retrata a los periodistas que señalan a otros periodistas

En el programa Cancelados de Josué Cárdenas, Alfredo Urdaci no se muerde la lengua sobre la actualidad política y mediática.

Para abrir boca, el que fuera Director de Informativos de TVE, denuncia que periodistas como Intxaurrondo se dediquen a señalar desde la televisión pública a otros compañeros de profesión y a medios de comunicación. “Eso en mis tiempos no pasaba” reitera.

Sobre la catalogación de “pseudomedios que difunden bulos” a los medios de comunicación que son críticos con el Gobierno, Urdaci denuncia que se desprecie por parte del Gobierno y la izquierda mediática a aquellos medios de comunicación que han hecho investigación periodística y puesto sobre la mesa graves escándalos de corrupción. En este sentido, Urdaci recuerda que las informaciones de El Debate sobre el hermano de Pedro Sánchez o las informaciones de The Objective sobre Ábalos se han demostrado ciertas.

En relación al apagón y el colapso de los trenes del AVE a Sevilla, Urdaci ha denunciado que “nos gobierna una camarilla de amiguetes que se reparten los cargos” y que no están ahí para gestionar sino para hacer ideología. Por ello, el periodista se pregunta “hasta cuando vamos a aguantar este mal funcionamiento de las cosas, de una gestión deficiente orientada por una ideología que no quiere ver la realidad porque no le interesa”.

TVE ha comprado el modelo de contenidos de Tele 5, que está agotado

Sobre la situación interna en TVE, Alfredo Urdaci denuncia que la televisión pública actual es muy diferente y para mal de lo que se hacía en etapas de grán éxito de audiencia. El periodista navarro recuerda que bajo la presidencia de Javier González Ferrari, TVE tenía más de un 30% de share en sus informativos o que se pusieron en marcha proyectos de entretenimiento que no ofendían a nadie, que no adoctrinaban y que fueron auténticos fenómenos sociales como Operación Triunfo o la serie Cuéntame.

Urdaci cree que no tiene sentido que TVE gaste el dinero público en hacer el modelo de televisión que ha venido haciendo Tele 5, puesto que ese tipo de contenidos “han tenido su momento” pero ya no tienen demanda. La prueba para el comunicador es que la propia Tele 5 ha cerrado esa etapa.

El ex director de Informativos de TVE ha denunciado también en la entrevista con Josué Cárdenas el absurdo de comprar un documental de producción externa al Ente público sobre el COVID pero centrado sólo en el COVID y sólo en la mortalidad de las residencias de mayores madrileñas. Urdaci recuerda que el COVID fue una pandemia a nivel nacional en la que murieron personas en toda España tanto en residencias de ancianos, como en general. Por ello, el periodista ve una intención política e ideológica de “hacer daño a un rival político”, en relación a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso