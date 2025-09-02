Carlos Herrera destroza el masaje a Sánchez en TVE: «Fue la entrevista a un enajenado»

Le dio hasta en el carnet de identidad.

Carlos Herrera, en su monólogo de las 8 de este 2 de septiembre de 2025 en ‘Herrera en COPE‘, sacudió de lo lindo a Pedro Sánchez por la entrevista-masaje concedida a La 1 de TVE.

El periodista almeriense no se cortó un ápice y definió al presidente del Gobierno como alguien que estaba completamente enajenado:

Bueno, Sánchez estuvo todo lo previsible que cabía esperar de él. Esa es la típica entrevista que puedes escribirla, no tanto por las preguntas que a mi parecer eran atinadas, No tanto por las preguntas sino porque las respuestas eran de cajón. Oiga, entrevista a la defensiva sin nada que ofrecer. Por cierto, con un aspecto demacrado, la cara no se le ha arreglado a Sánchez con el descanso de Lanzarote, sigue siendo una pura máscara de tensión, tiene gesto de persona enajenada, fuera de sí.

Añadió que por muchos retoques estéticos, la cara no le cambió ni le mejoró, lo que provocó que se apostase mucho por los planos generales:

Puede que Sánchez se haya hecho retoques estéticos, como ya lo contaba ayer además de los famosos hilos tensores, ha metido botox, hialurónicos, en fin de todo. No es el único. Eso le ha cambiado la expresión. Pero la cara de Sánchez anoche en ningún momento transmitía ni sinceridad, bueno, transmitido nunca es imposible que la transmita, como tampoco cercanía ni serenidad. El realizador recurría cada vez más a planos generales, evitaba los primeros planos.

Apuntó que Sánchez ya no tiene nada que ofrecer a la nación a tenor de lo expresado anoche durante la entrevista que le hizo Pepa Bueno en TVE:

Y la cara es importante cuando hablamos de televisión porque es que el contenido no fue mucho mejor. Hoy hay dos titulares de esa entrevista el ataque a los jueces que investigan a su familia y la voluntad de continuar aunque le tumben los Presupuestos. Son argumentos defensivos, solo resistencia, voluntarismo. ¿Eso es lo que el presidente del Gobierno tiene que decirle a la nación en el inicio del curso político, yo sigo aunque me tumben los Presupuestos?

Subrayó Carlos Herrera que lo único que preocupa a Pedro Sánchez es mantenerse en la poltrona al precio que sea: