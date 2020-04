Una psicóloga destroza en directo en TV a Pedro Sánchez: «Psicópata, mentiroso, peligroso, amoral…»

Corre en las redes sociales estos días un vídeo de la intervención, en un programa de televisión, de Abigail Rodríguez, psicopedagoga y experta en la rama de ‘carácter humano’, realizando un perfil psicológico y de personalidad al presidente del Gobierno.

El diagnóstico profesional de esta experta no solo es que sea demoledor para Pedro Sánchez, resulta también muy preocupante para sus ‘administrados’, esto es los españoles que estamos a su cargo.

Las imágenes -que se han hecho virales y así será hasta que Ana Pastor y sus secuaces inventen cualquier excusa para eliminarlo de las redes sociales- son aterradoras porque a la fuerza nos hace reflexionar sobre ‘en manos de quién estamos’…

Rodríguez comienza pronto a desgranar los rasgos personales de Sánchez y, explica:

«Tiene un trastorno de la personalidad narcisista y una personalidad psicopática. Que son una serie de trastornos que suponen una alarma que indica que no goza de buena salud”.

Añade la psicopedagoga que “es un buscador de estatus, poder y prestigio y es un tipo increíblemente camaleónico o multifacético simultáneo. Se identifica con todos los roles que desempeña. Y sus roles están destinados y dirigidos a tener éxito. Lo que busca es que su imagen es prestigiosa y busca poder y estatus. Busca codearse con gente con ese estatus y prestigio y de alguna manera el resto del mundo no cuenta para él”.

Abigail Rodríguez va más allá e incide: “Es amoral porque no está capacitado para distinguir lo que está bien de lo que está mal. Y es Baco porque no sabe ni quién es él. No está capacitado intelectualmente porque, para estar capacitado intelectualmente tienes que saber quién eres tu primero. Tienes que tener no solo capacidad de introspección sino dedicarte un poco a la introspección”.

Un aterrador perfil que ahora aborda con las pasiones de Pedro Sánchez:

“Es tramposo, es mentiroso y es vanidoso. Esas son sus pasiones: la mentira y la vanidad».

Describe también otros rasgos del presidente del Gobierno: “Es competitivo y es vengativo, muy peligroso. Es envidioso y es celoso. Es utilitarista, utiliza a los demás y es manipulador al dar y al recibir ”.

Este perfil psicológico de Sánchez también le sirve al líder del PSOE para elaborar una estrategia, según esta experta: “Utiliza la empatía de una manera estratégica. No siente empatía porque tiene el corazón cerrado, podríamos decir, pero la utiliza estratégicamente. La podría tener si alcanzara un grado de salud del tipo, porque estamos hablando de un tipo que hay muchos tipos que comparten con él carácter, pero él tiene poca salud. Podría tener empatía y podría poder alcanzar la cualidad esencial perdida que es la autenticidad”.

Su temperamento tampoco queda bien parado: “Tiene un temperamento exigente y autoritario que reviste de simpatía y de buen humor. Es frío y calculador, es controlador”.

Y atención a sus adversarios políticos porque advierte que “maneja muy mal los conflictos y evita la confrontación directa. Sin embargo, prefiere atacar a través de palabras venenosas, comentarios ácidos e ironías, apuñalando por la espalda y vilipendiando a sus enemigos ensuciando la imagen. Lo de ensuciar la imagen lo vemos continuamente en él con todas las falacias y mentiras que utiliza… su venganza puede ser una tortura china».