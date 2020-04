Espinosa de los Monteros sacude un ‘zasca’ a Pedrojota: «Su periódico atribuyó un romance a una diputada nuestra sabiendo que era falso»

Duro golpe de Iván Espinosa de los Monteros (VOX) a Pedrojota Ramírez, director de ‘El Español’, este 28 de abril de 2020 en ‘Los Desayunos’ de TVE, espacio presentado por Xavier Fortes.

El periodista preguntó al de VOX por las atribuciones delictivas que el partido había hecho a la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y para sorpresa de todos, recibió un zasca que desde luego, Pedrojota no se esperaba:

A lo que Espinosa le respondió mencionando la información que publicó ‘El Español’ sobre Mireia Borrás, la diputada de Vox a la que relacionan con Alfonso Merlos:

Iván Espinosa: En política se dicen muchas cosas, en periodismo también. Su periódico atribuyó ayer sabiendo que era completamente falso, un romance a una diputada nuestra con una serie de periodistas en un entorno del corazón en el que ni si quiera me voy a meter. Por tanto sí, hay que tener mucho cuidado con las palabras que elegimos, sobretodo cuando sabemos que son falsas. A fecha de anoche seguía subido en la web. VOX ha presentado ya querellas, puede haber una gestión que puede tener un componente de responsabilidad criminal. Es muy difícil llegar a algún tipo de acuerdo, todas las medidas que hemos ido proponiendo no ha habido manera de implementarlas, no se nos escucha.