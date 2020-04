‘La isla de las tentaciones’ calienta motores: todo preparado para el regreso más esperado de la TV

View this post on Instagram

¡HASTA AQUÍ #LaIslaDeLasTentaciones familia! 🍎 GRACIAS por seguirnos hasta el último momento. Así empezaba esta aventura: 5 parejas ilusionadas que querían poner su amor a prueba. Y lo hicieron… hasta el final. Hoy, muchas de ellas ya no están juntas, otras sí, pero lo que han aprendido de esta experiencia es a CONOCERSE a sí mismos. HA SIDO UN PLACER conversar en las redes, leeros, emocionarnos, reírnos y aprender JUNTOS. ¡HASTA OTRA! ✌🏻💚