– ¡Tú te presentaste a las elecciones con una compañera cómplice de asesinato! – ¿Y qué?

Plato fuerte como cada viernes en El Programa de Ana Rosa con el salvaje encuentro entre políticos representantes de los principales partidos este 27 de noviembre de 2020, que dejó una ‘víctima’ principal, el podemita Pablo Fernández, secretario general de la formación en Castilla y León.

El compinche del líder del moño es también otro político de melena al viento y muy fan de descalificar a sus compañeros de tertulia como hizo hace semanas con Macarena Olona.

Pero la parte derecha de la mesa ha aprendido de no dejar pasar que este tipo se vaya de rositas, y aprovechó en esta ocasión Toni Cantó (portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas) para ponerle la cara roja al podemita.

Cantó recurrió, muy hábil, a una de las mayores vergüenzas que tiene encima este Pablo Fernández que, además, intentó salir del aprieto de forma lamentable.

Tanto o más que como lo hizo en su día Echenique, y así lo explicó el de Ciudadanos señalando a la cara a su oponente:

Toni Cantó: Yo no puedo soportar que un señor de Podemos que diga que Podemos no miente. Tú te has presentado a unas elecciones y has tenido una compañera que fue condenada por cómplice de asesinato.

Pablo Fernández: ¿Y qué?

Toni Cantó: «Y qué», dice, es alucinante. Cuando esto salió a la luz pública vosotros, Echenique acaba de ser condenado y fue tan miserable como para decir que la persona que había sido asesinada había violado. ¡Acaba de ser condenado por mentir! ¡Acaba de ser condenado por mentir! Y vosotros habéis sido condenados por mentir también al acusar de acoso sexual al abogado que estaba destapando todas vuestras vergüenzas. No me digas que Podemos no miente…

Pablo Fernández: ¡Jamás!

Toni Cantó: Porque sois lo peor que le ha pasado a la democracia en España. Sois absolutamente lamentables.