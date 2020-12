Joaquín Prat se harta de las majaderías y broncas de Illa: «¡Es todo un dislate!»

Joaquín Prat se está viniendo muy arriba últimamente, sobre todo desde que cuenta con espacio propio en Mediaset, con su vespertino Cuatro al día.

Y si las cosas están que arden, pues para qué queremos más.

Así que este martes 8 de diciembre de 2020 no tuvo más remedio que cargar directamente contra el ministro Illa, el máximo gestor de la pandemia del coronavirus en España, porque cada día genera una polémica más siniestra que la anterior.

En esta ocasión, debe ser que a Prat no le están dejando hacer a gusto sus planes para la Navidad. Que si primero sí se puede viajar si es para reagrupación familiar, que si además introducen la figura del allegado con lo que entra cualquiera, pero después las comunidades autónomas endurecen el tema y solo permitirán viajar los días señalados… Y para colmo, aparece Salvador Illa en rueda de prensa varios días después de que saliera el acuerdo y pretende abroncar a la gente:

Yo no sé si somos conscientes de lo que acordamos el otro día: ¡acordamos no movernos!

Hay que tener una cara inmensa para decir eso, pero es que de este Gobierno no puede sorprendernos nada ya.

Así que Joaquín Prat vino a hacer el discurso que podría hacer casi cualquier español, con la diferencia de que él tiene una tele para hacerlo.

Yo hay algo que no entiendo muy bien; si lo que se acuerda es no moverse, las navidades como en Italia en el domicilio y con los convenientes de cada uno y punto, con toque de queda a las diez de la noche. Pero si permitimos la movilidad entre comunidades autónomas para familiares y allegados, ¡entonces no hemos acordado quedarnos en casa!

Me da la sensación de que no quieren decir confinamiento familiar o en la casa de cada uno, y que sea la gente que presa del miedo no se mueva de casa. Porque no nos dan ningún margen para hacer planes, si resulta que hasta el último momento vamos a estar pendientes de las comunidades autónomas respecto al endurecimiento de las restricciones ya acordadas. ¡Es que es todo un dislate! Dígame qué es lo que puedo hacer y a partir de ahí ya hacemos planes las familias…