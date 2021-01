Mónica López se hace la ofendidita cuando González Terol acusa a TVE de cortar las intervenciones de Pablo Casado: «¿¿Nosotrooos??»

Antonio González Terol (PP) ha ‘regresado’ a TVE y ha vuelto a poner firme a Mónica López, que ha optado por negar la mayor y quitarse las culpas asegurando que a ella que la registren.

El vicesecretario territorial de los ‘populares’ se ha quejado de las continuas ocasiones en las que la televisión pública corta intervenciones en directo de Pablo Casado, extremo que no sucede cuando la homilía la da el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Todo empezó cuando este 8 de enero de 2021 ambos comentaban las imágenes del asalto al Capitolio por parte de algunos seguidores de Donald Trump. La derecha en España ha recordado que la izquierda podemita ideó y fraguó algo similar, el tristemente famoso ‘Rodea el Congreso‘, con la diferencia es que aquí no lograron alcanzar el edificio gracias a las fuertes medidas de seguridad.

Cuando se vio atacada, la presentadora de ‘La Hora de la 1’ se puso corporativista y en defensa de TVE aseguro que «en esta casa prevalece el criterio periodístico», algo que haría reír a la mismísima Rosa María Mateo.

González Terol : Yo no he visto que al presidente de Gobierno se le corte después de cinco horas de rueda de prensa pero en demasiadas ocasiones se le corta al líder de la oposición cuando empieza a hablar de que Podemos en el 2012 y en 2016 justificó rodear el Congreso

Mónica López: Usted sabe que eso son criterios periodísticos, aunque no sé de qué momento concreto me habla…

González Terol : No, pero Televisión Española

González Terol: Yo cuando era alcalde me vi rodeado por el 15-M y otros muchos alcaldes. En 2012 sufrimos el intento de asalto al Congreso, por cierto, tipificado en el Código Penal. Paralelismos claros con el asalto al Capitolio en EEUU por parte de los populismos de derechas, aquí en España se justifica y los populismos de izquierda lo hicieron y ustedes ayer decidieron cortar la retransmisión cuando el líder de mi partido explicaba cómo Podemos había justificado el asalto al Congreso en el año 2012

No es la primer vez que el diputado del partido de Génova se las veía con la presentadora de ‘La hora de la 1’.

Hace escasas fechas, Terol le echó a la cara la vergüenza que suponía el polémico fichaje de Jesús Cintora, algo que tachó de «cacicada».

«Buenos días. Me vas a permitir en primer lugar que me solidarice con los trabajadores de esta casa que han denunciado la externalización del programa que dirige Jesús Cintora. Algo prohibido por una normativa del año 2006 porque esta casa no depende del Gobierno, depende del Parlamento. Y ha sido totalmente externalizado y subcontratado en lugar de utilizar a magníficos profesionales como usted y otros muchos que hay en esta casa».