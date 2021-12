Cambio de look y vestido salvaje, Cristina Pedroche caldea las campanadas desde ‘El Hormiguero’

Cristina Pedroche es única y desde luego ha conseguido algo descomunal, como bien le dijo Pablo Motos en la noche de 23 de diciembre de 2021: «Hasta hace siete años todos veíamos las campanadas en La 1, pero ahora…»

La presentadora de Atresmedia ya está dando mucho de qué hablar con su ‘calentamiento’ de las campanadas, que básicamente se resumen en qué vestido llevará o dejará de llevar -sobre todo esto-. Pero para eso queda aún una semana, eso sí, en la que la amenaza de Pedroche y su cadena de caldear el ambiente es más que latente.

Lo hizo primero con un spot desnudándose en plena madrileña Puerta del Sol y lo repitió en El Hormiguero, apareciendo con una peluca que sugiere un cambio de look sorpresa y con un vestidazo salvaje que simula un desnudo integral para disparar las imaginaciones.

Pedroche dejó claro en el prime time de Antena3 que este año está dispuesta a darlo todo desde la Puerta el Sol en un año que ha terminado complicándose por culpa del coronavirus en España.

Y si su estilismo ya fue de por sí de lo más comentado de la noche, Pedroche volvía a sembrar la duda con su pelo. Tras emitirse el vídeo promocional de las Campanadas de Nochevieja en el que la presentadora aparece cortándose el pelo y dejando caer que se lo rapa, Pedroche le explicaba a Pablo Motos:

«Esto es una peluca pero no se nota porque es de las buenas. No quiero que se sepa lo que hay aquí debajo y la gente sepa lo que va a pasar… Este año pasan más cosa alrededor y no solo es el vestido, ha pasado una cosa en el mundo cabeza… Se verá nada más conectar por la noche».