Hablamos con ‘La doctora Lee’, el gran fenómeno de la televisión: secretos del cuidado de nuestra piel, emociones y nuevos retos

Lo primero que se oye al otro lado del teléfono es una voz femenina hablando en inglés. El acento americano y la velocidad con la que habla dificulta, un poco, la compresión de lo que me está explicando. Finalmente, la joven me indica que me mantenga a la espera y empieza a sonar una melodía, de esas que son como las de las compañías de teléfonos móviles y que anuncian una espera interminable que culmina en la desesperación del cliente.

La ventaja es que, en esta ocasión, no se trata de ninguna compañía telefónica. Ni de una espera infinita. Ni acaba con mi paciencia. Todo lo contrario. La espera es emocionante y breve. Al otro lado del teléfono y en la otra parte del mundo, en Estados Unidos, se encuentra Sandra Lee, conocida popularmente como Doctora Pimple Popper. Determinar su ubicación exacta es difícil, pero la llamada la sitúa en la ciudad de Denver, en el estado de Colorado. Para la doctora Lee el día está comenzando. Son las ocho y media de la mañana en esa ciudad estadounidense. Sin embargo, en España, las agujas del reloj marcan la primera hora de la tarde, las cuatro y media.

Tras unos minutos de espera, suena un cercano y tímido «Hello» [Hola] de la doctora, con el que comienza una rápida presentación por ambas partes. Ella con la simpatía y la educación que mostrará durante toda la entrevista, me pregunta si estoy en España. Le digo que sí y, en seguida, la doctora Pimple Popper exclama un «¡Me encantaría visitar España!«. Y añade:

«Siento una conexión musical muy especial con España porque he tocado la guitarra española durante toda mi vida. Un día de estos apareceré por allí».

Pero, la dermatóloga aterrizará en España mucho antes de lo previsto. Este 22 de abril de 2022, ‘La doctora Lee’ regresa a la pantalla con el estreno de su cuarta temporada en el canal DKISS, en el que se emite el programa desde hace cuatro años y donde ha hecho historia. Cuatro de las diez emisiones más vistas de la historia del canal pertenecen a esta serie.

La anterior temporada alcanzó un 2,4% de share, convirtiéndose en la emisión con más audiencia de la actual campaña televisiva del canal. En esta ocasión, Sandra Lee tendrá que hacer frente a flamantes desafíos y nuevos pacientes. Uno de los casos que más sorprenderán a la Doctora Pimple Popper esta cuarta temporada es el de un hombre que tiene un «cilindroma de cabeza hinchada«: un quiste tan grande que cubre su ojo casi por completo. La cirujana también tendrá que combatir trastornos que hacen que se desarrollen tumores por todo el cuerpo, bultos que pican, se agrietan y sangran, masas del tamaño de una pelota de béisbol, queloides en las orejas o sorprendentes casos de neurofibromatosis. Además, en esta temporada le acompaña la Doctora Betty Song, quien le ayudará con las intervenciones y afecciones más extremas para encontrar motivos y remedios a todo tipo de condiciones cutáneas.

Ser la protagonista de un programa, cuyo éxito es mundial, indudablemente, te cambia la vida. Los 4,5 millones de seguidores que tiene en su cuenta de Instagram (@drpimplepopper) son solo una prueba de su éxito y fama. Aunque la popularidad no le llegó de la noche a la mañana, ya que, la dermatóloga ya venía experimentando un crecimiento en sus redes sociales, como Youtube o Instagram, tal y como ella misma reconoce durante la entrevista para ‘Periodista Digital’. Pero, es evidente que la fama a nivel mundial vino de la mano de su salto a la televisión:

«Mi vida y mi trabajo cambiaron tremendamente. Tenemos muchos más pacientes y vienen desde todas partes del mundo, lo cual es realmente emocionante e increíble. Aunque no puedo atender personalmente a todos los casos que llegan, es cierto que la oficina recibe pacientes muy interesantes y de distintos países».

La fama, como es sabido, te puede hacer sentir como una estrella del pop o de Hollywood. No es descabellado pensar que las personas que se encuentran con Sandra Lee por la calle decidan pararla para hablar con ella, saludarla, o, incluso, pedirle una foto. Durante la conversación con la dermatóloga, ella responde a esta cuestión. Aprovecha para agradecer a todas las personas que la siguen y con un tono humilde detalla:

«Todo el mundo es muy amable. A mí me encantan los niños que vienen hasta la oficina para conocerme o los que me ven en la calle. Son increíbles porque siento como si ellos quisieran ser la próxima Dr. Pimple Popper, lo cual me hace sentir super orgullosa«.

El éxito mundial del que goza su programa es algo que «nunca hubiera imaginado» Sandra Lee. Durante la entrevista, ella hace un ejercicio de reflexión sobre el origen de todo esto. Acompaña sus palabras con la nostalgia y la felicidad. Dos sentimientos propios de una persona que, con cierta perspectiva, echa la vista atrás en el tiempo y recuerda todo el camino que anduvo para conseguir todo lo que tiene en la actualidad:

«Yo estaba creciendo en mis redes sociales, Youtube e Instagram, y la compañía me buscó y me hizo la proposición. Así fue como empezó todo este proyecto realmente. Yo no lo busqué pero cuando me preguntaron si yo estaría interesada en hacer algo así, yo acepté«.

Afortunada. Así es como se siente Sandra Lee. De tal manera lo manifiesta en nuestra charla cuando ya estamos a la mitad de la misma. «Soy muy afortunada. Ahora, tengo mucho trabajo y estoy muy agradecida por ello«. La vocación y el profesionalismo que demuestra en el programa (y que también transmite cuando tienes la oportunidad de entrevistarla) son dos atributos que la llevan a empatizar con sus pacientes. «Hay pacientes con los que yo puedo ver cómo sus condiciones les afectan en su vida diaria hasta tal punto que les impide salir de su casa. Cuando tienes un bulto en la cara, tu vida cambia«. De hecho, la doctora Lee lamenta que algunos de sus pacientes sienten que la sociedad les trata diferente.

Son muchos los casos que la doctora Pimple Popper recuerda y están dentro de su lista de favoritos. «Muchos pacientes inolvidables«, afirma la doctora. Pero, ver el programa junto a otras personas por primera vez es algo que le encanta: «Me hace recordar cuando conocí al paciente y todo lo que pasó después, así que tengo muchos favoritos».

Los pacientes que llegan a la consulta de la doctora Pimple Popper y aparecen en el programa forman parte de un proceso de selección. Es decir, un departamento de casting le pasa fotos y descripciones sobre un caso a la doctora. Pero, se trata de una decisión que toman entre ella, «la productora y la cadena». La dermatóloga asegura que es un proceso complicado porque ella nunca ve al paciente hasta la grabación del programa, «lo cual lo hace más difícil pero mucho más emocionante e interesante». No obstante, hay pacientes que muestran menos predisposición para participar en el programa por vergüenza:

«Muchos pacientes no tienen problemas para ser grabados cuando están en mi oficina porque no se les ve la cara. Sin embargo, en la televisión es diferentes porque las personas tienen que mostrar su cara y hablar sobre su problema, lo cual, a veces, puede ser más vergonzoso«.

Cuando tú y tu trabajo sois conocidos a nivel mundial, quizás desconectar cuando acaba tu jornada laboral puede ser difícil. Aunque Sandra Lee reconoce que sí es capaz de hacerlo, también asegura que:

«A veces es difícil porque mi móvil va siempre conmigo y reviso todo y cómo está yendo. Desconectar de las redes sociales es difícil porque formo parte de ellas«.

Así que, pasar tiempo con sus amigos y su familia está entre sus actividades de ocio favoritas para disfrutar de una desconexión total. Además, la doctora vuelve a hacerle un guiño a nuestro país asegurando que le encantaría venir a España con sus hijos y con su marido. Viajar siempre es una buena opción para escapar de la rutina y el estrés diario.

El tiempo con la doctora Lee vuela. La entrevista toca su fin. Como no podía ser de otra manera, no pienso dejarla ir sin pedirle un consejo sobre el cuidado de la piel. Ella, con la misma amabilidad y simpatía desde el principio, responde que debemos fijarnos en la de nuestros padres y entorno cercano para hacernos una idea de cómo envejecerá nuestra piel. Finalmente, la doctora Pimple Popper, Sandra Lee, me desvela el secreto para mantener en buen estado nuestra piel. La «crema solar» y «minimizar la exposición solar» son dos puntos importantes de ese secreto. Pero, al final, la clave está en «tener una vida feliz y saludable«.