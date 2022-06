Celia Villalobos se harta en directo de la ‘chulería’ de Risto y de sus ataques al PP

Risto Mejide colmó la paciencia de Celia Villalobos.

La exministra de Sanidad se hartó en directo de la ‘chulería’ del presentador de ‘Todo es Mentira’ este 2 de junio y saltó en los últimos minutos del programa. Sin embargo, los gestos de tensión estuvieron presentes a lo largo de toda la emisión.

Por ejemplo, el publicista aprovechó un descuido de la ‘popular’ para intentar trolearla: “Buenos días, Celia”, le dijo para desatar las risas de los colaborares y comediantes del programa.

Sin embargo, se quedó de piedra cuando Villalobos le devolvió la gracia: “Buenas tardes, Risto… pensaba que emitíamos de tarde”. Un ‘zasca’ sutil que encajó mal el presentador quien no dudó en quitarle el turno de palabra para dárselo al periodista Javi Gómez.

Al volver a conversar con la ‘popular’, Mejide justificó su “buenos días” explicándole que es lo que “se dice cuando alguien se acaba de despertar”. Sin embargo, la exministra tampoco le dejó pasar esa: “Yo estoy despierta desde las 7 de la mañana, fui al Retiro y hasta a la peluquería para que me dejaran guapa…”.

Al ver que no ganaba la partida, Risto cedió.

No obstante, el encontronazo llegó pocos minutos antes de acabar el programa, cuando una ‘última hora’ hizo que saltara sobre la mesa la decisión de la jueza de procesar al expresidente de la Generalidad Eduardo Zaplana (PP) como presunto autor de blanqueo y organización criminal.

El presentador de ‘Todo es Mentira’ insistió en varias oportunidades para que Villalobos se mojara sobre la polémica, algo que estaba esquivando discretamente la colaboradora hasta que finalmente decidió poner los puntos sobre las íes harta de los ataques al PP en el programa de ‘Cuatro’.

“¿Qué quieres que te diga?, ¿te tengo que decir algo?”, le preguntó a Risto.

Visiblemente incómoda le reprochó: “¿este es un tema que tú hubieras sacado si no estuviera yo u otra persona del PP en la mesa?”. En este sentido, le dejó caer que el único objetivo era chincharle, quizá por el rifirrafe acumulado a lo largo de la emisión o de una tensión que viene de atrás.

Una frase que no gustó nada a Risto que, tras hacer una muestra de desaprobación, dio una vez más paso al periodista Javi Gómez.

Solo dos semanas atrás, Villalobos le cerró la bocaza a Jaime Peñafiel por ir desatado contra el rey Felipe.

En el marco del regreso del Emérito a España, el periodista dijo:

«La muerte del jeque de Abu Dhabi ha puesto de manifiesto las miserias de la Casa y de la Familia Real española. Felipe ha tenido muy mala suerte y se ha metido en un bucle del que no sabe cómo salir. Felipe echó a su padre de este país de manera institucional, y que no me vengan con tonterías de que se fue él. Felipe, por las presiones del presidente del Gobierno, accedió. Felipe está equivocado de pé a pá en todo este asunto. Un hijo nunca puede echar a su padre de su casa. Y ahora todo el mundo se ha enterado de esta miseria. Me da vergüenza de la Familia Real que tenemos».