Pablo Chiapella desvela por qué no deja a su hija ver ‘La que se avecina’

Pablo Chiapella, quien reencarna a ‘Amador’ el mítico personaje de la serie La que se avecina, estuvo el 21 de junio de 2022, en El Hormiguero, de Antena3, para presentar la nueva película en la que ha participado, Llenos de gracia.

Este largometraje de Roberto Bueso, es una comedia basada en la historia real del exjugador de fútbol Valmiro Lopes Rocha, más conocido como Valdo, y la hermana sor Marina. Llenos de gracia fue presentada en la 25º edición del Festival de Málaga pero se estrenará en cines el próximo viernes 24 de junio.

La trama de la película narra la vida de Valdo, quien debutó en el Real Madrid tras pasar toda su infancia en un orfanato de monjas. Chiapella en esta ocasión reencarna el papel de el bedel.

«En primera instancia es el que entrena a los niños, aunque mal. Que estoy hasta las narices… No sé que pasa en el cine que con todo lo que me dan tengo que desensayar «

La entrevista, como era de esperar, no solo se centró en la carrera profesional del actor, sino que se trataron diversos temas. Debido que el programa de Pablo Motos siempre es muy relajado, el actor aprovechó para presumir del «pecho palomo» que está consiguiendo gracias a la «operación trikini» que está llevando a cabo debido a la pandemia, a lo que Motos, asombrado, contestó «te veo fuerte, pero fuerte».

En relación con la pandemia, explicó cómo vivió cuando se contagió teniendo fuertes síntomas que le hicieron sentir muy mal.

«Me dio una fiebre salvaje que me dejó molido en la cama. Después perdí el olfato y el gusto. Por si fuera poco, no podía acabar las frases. Me di cuenta mandando un audio a mi suegra y se creía que estaba de broma. Tenía la saturación de oxígeno en el límite entre el bien y el mal«