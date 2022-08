La manipulación de TVE y Elisa Beni para defender la ‘trampa’ de Sánchez para debatir con Feijóo en el Senado

Malabares de TVE y Elisa Beni para intentar ocultar la cobardía de Pedro Sánchez.

Alberto Núñez Feijóo retó al presidente del Gobierno a “un debate serio” en el Senado el pasado 28 de agosto, pero desde el PSOE temen que dicho encuentro pueda terminar de hundirles en las encuestas. De ahí, que tomasen la decisión de atrincherarse en un solo tema: la Energía.

El líder del PSOE aceptó un ‘cara a cara’ con el presidente del PP en el Senado para el próximo 6 de septiembre, pero rechazando la propuesta de la oposición de ahondar en el debate de la crisis económica o en las medidas sociales necesarias para España. Una muestra de cobardía socialista que están buscando ocultar a través de la manipulación en la izquierda y extrema izquierda.

Desde la Plataforma TVE Libre lo denuncian por las palabras elegidas para hablar sobre el tema en el telediario: “El cara a cara al que ha obligado la propuesta de debate de Feijóo a Sánchez en el Senado. Dice que es por iniciativa propia y se olvida contar que Moncloa lo acota sólo como debate energético y no económico. Lamentable el sesgo gubernamental de RTVE”.

Así manipula ⁦@telediario_tve⁩ el cara a cara al q ha obligado la propuesta d debate d Feijóo a Sanchez en el Senado. Dice q es x iniciativa propia y se olvida d contar q Moncloa lo acota sólo como debate energético y no económico.Lamentable el sesgo gubernamental de @rtve pic.twitter.com/I7opApxgYK — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) August 30, 2022

Por su parte, Elisa Beni también tuvo que hacer ‘magia’ para justificar a Sánchez durante su participación en el programa ‘Más Vale Tarde’ de laSexta.

En lugar de criticar la falta de valentía del presidente del Gobierno para hablar de los principales temas que afectan a todos los españoles, la tertuliana de izquierdas optó por criticar al PP por exigir un “debate serio” y completo.

«Feijóo y su nuevo PP es como Mick Jagger y los nuevos Rolling Stones, siempre es ‘Insatisfaction’ y luego ‘No, no, no», comentó en laSexta.

A lo que agregó: «Hacen un reto pensando que les van a decir que no y cuando van al Senado, ahora no les gusta el formato», pero sin precisar que Sánchez se esconde en el debate energético para no tener que dar explicaciones sobre la inflación, el precio de la luz, el desempleo y hasta sus ridículos en el extranjero.

Beni acusó a Feijóo de quererse “hacer el muerto en la piscina de las encuestas a ver si llega a Moncloa sin romperlo ni mancharlo». Una muestra más del nerviosismo que existe en la izquierda al ver cómo el líder de los ‘populares’ sigue creciendo en la intensión de voto sin necesidad de despeinarse.