InfoVlogger se harta del ‘bulo del 36’: Sacude a Barceló y denuncia la manipulación de ‘En Boca de Todos’ (Cuatro)

InfoVlogger se hartó de los bulos de la izquierda y extrema izquierda en su contra.

El artista recibió duras críticas tras su participación en el evento ‘VIVA 22’ de VOX, en donde interpretó la satírica canción ‘Facha héroes’. Su letra llena de ironía no solo hicieron sonrojar a los ‘progre’, sino que hasta la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) pidió a la Fiscalía que le investigue como presunto autor de delito de odio.

Ante los ataques en su contra, el grupo ‘Los Meconios’ dejó claro que “intentan hacerte creer que estamos alentando a volver al 36 y realmente decimos todo lo contrario, que es este Gobierno el que nos quiere llevar al 36”, precisan en un tuit, donde lamentan la creación de un nuevo “bulo” por parte de la izquierda y extrema izquierda.

Por su parte, Infovlogger, rehuyó a las críticas por homofobia y ha argumentado que él es “más maricón que un palomo cojo”.

Desde el inicio de definió como un “gay de derechas”, pero que no apoya al colectivo LGTBI+ por servir a la izquierda: “Voy a dar voz a todos los homosexuales, lesbianas etc que no se sienten representados por el colectivo que dice representarnos a todos pero que en realidad solo representan a sus amos, los partidos de izquierdas, sus financiadores y los que les obligan a propagar ideología y no a defender derechos. Soy gay y de derechas”, señala.

Infovlogger, que abrió su canal en octubre de 2017 en pleno golpe del procés en Cataluña, ya demostró que sus letras y música es irónica desde el primer instante. No en vano, en sus vídeos aparece disfrazado, por ejemplo de superhéroe facha con capa, y en otros hace de monologuista o tertuliano frente al micrófono.

De ahí que no sorprenda que sea el mismo tono utilizado al cantar frases como: “Somos la resistencia, somos fachas, los podemitas son la democracia. Si votas al PP eres franquista y si te gusta Bildu un pacifista. Tu enemigo es el dueño de Zara mientras le compras las bragas” o “Las feministas protestan por una violación grupal… Hay diez más que investigar, me da igual, son de Senegal”.

Los progres van justitos de comprensión escuchadora. InfoVlogger desmonta el #BuloDel36 en menos de un minuto 😂👇#OBKfacha pic.twitter.com/cJMVoUaQMp — Yasujiro Oficial (@YasujiroOficial) October 9, 2022

Manipulación de ‘Cuatro’

El artista también denunció la manipulación del programa ‘En Boca de Todos’ sobre toda la polémica.

A través de sus redes sociales contó que:

“Me llaman del programa ‘En Boca de Todos’, me hacen una preentrevista por teléfono donde les cuento lo que quiere realmente decir la canción y que soy homosexual. Al rato me dicen que al final no van a tratar el tema, pongo la tele y…evidentemente han sacado la versión manipulada, sabiendo ya la verdad porque no les interesaba lo que les había contado jajajaja un pin para vosotros”.

Evidentemente han sacado la versión manipulada, sabiendo ya la verdad porque no les interesaba lo que les había contado jajajaja un pin para vosotros @EnBocaDe_Todos — InfoVlogger (@infovlogger36) October 10, 2022

No es el único medio que salió eslcadado, ya que también aprovechó un desliz de Àngels Barceló para meterle un divertido ‘zasca’: “La frase es ‘vamos a volver al 36’ querida Angels Barceló, que desde que le cogiste de la manita al chepas estás un poco desubicada”.