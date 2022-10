El socialista Miguel Sebastián se inventa unas declaraciones de Ayuso en ‘Espejo Público’ y sale escaldado

A los socialista les encanta la ficción. Desde los barómetros de José Félix Tezanos hasta la invención de declaraciones que nunca ocurrieron.

El socialista Miguel Sebastián acusó a Isabel Díaz Ayuso de afirmar durante su entrevista con Susanna Griso en ‘Espejo Público’ del 19 de octubre que “el Impuesto sobre el Patrimonio es un invento socialista”.

Un bulo que aprovechó para lanzar datos que busquen promocionar al PSOE: “1. Lo puso la UCD (1978) 2. El PP nunca lo quitó en sus años de m. absoluta 3. Lo quitamos en el gobierno ZP 4. Se recuperó transitoriamente por 2 años 5. El PP lo recuperó definitivamente en 2012”.

Sostiene @IdiazAyuso q el Impuesto sobre el Patrimonio es un invento “socialista”.

1. Lo puso la UCD (1978)

2. El PP nunca lo quitó en sus años de m. absoluta

3. Lo quitamos en el gobierno ZP

4. Se recuperó transitoriamente por 2 años

5. El PP lo recuperó definitivamente en 2012 — Miguel Sebastian (@migsebastiang) October 19, 2022

La falsa acusación del exministro de José Luis Rodríguez Zapatero fue desmentida por la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, quien no dudó en retratarle con elegancia: “Miguel Sebastián me achaca unas declaraciones que no he hecho”

Incluso, la ‘popular’ trolea al exministro con su propia enumeración: “1. He hablado de políticos y burócratas. 2. He recordado en otras ocasiones que el socialismo de Zapatero lo criticaba. 3. El socialismo de Sánchez lo utiliza contra los patrimonios de Madrid”.

.@migsebastiang me achaca unas declaraciones que no he hecho. 1. He hablado de políticos y burócratas. 2. He recordado en otras ocasiones que el socialismo de Zapatero lo criticaba. 3. El socialismo de Sánchez lo utiliza contra los patrimonios de Madrid. pic.twitter.com/Z2rcfYQfNq — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 19, 2022

Un ‘zasca’ que acompañó con un corte de vídeo de la entrevista en el que presume que “Madrid se ha convertido en un lugar de oportunidades, un lugar donde vienen inversores de todos los rincones del planeta, donde está llegando cada vez más inversión, más proyectos y más ilusión. Y todos nos lo dicen”.

Además, se puede escuchar cómo la afirmación del exministro de Zapatero es falsa y que, en realidad, le traicionó el subconsciente

“Después de los avances que está haciendo el Gobierno de Sánchez nos lo estamos replanteando, porque yo no quiero que metan mano en mi patrimonio. El impuesto al patrimonio, por ejemplo, no existe en casi ningún país de la UE, ni donaciones ni sucesiones. Son inventos que metieron los políticos y burócratas en España y son impuestos anacrónicos que lo único que hacen es castigar el ahorro”.

Al parecer, Miguel Sebastián encuentra en la combinación de políticos y burócratas el concepto que define al PSOE y, de ahí, que acuse a la presidenta autonómica de decir lo que no afirmó en ningún momento.