Preocupación: la presunta borrachera de Paz Padilla destapa que sufre una grave enfermedad

Paz Padilla lleva muchos meses siendo noticia por asuntos que ella no desearía. Tras el fallecimiento de su pareja, la actriz y presentadora tuvo que afrontar un tortuoso despido de Telecinco, tanto que el asunto se dirimió en los tribunales. La Justicia dio la razón a la gaditana y Mediaset anunciaba su readmisión el pasado mes de junio.

Después de no pocos rifirrafes con sus compañeros de Sálvame, como Belén Esteban, que colocaron a Padilla en las portadas de todos los medios especializados en televisión, hace unos días la humorista volvía a ser noticia (muy a su pesar) por unos rumores incómodos surgidos tras una entrevista:

Las cámaras la grabaron bromeando con el periodista e incluso en un momento fingió que iba a morderle cual vampiro porque estaban junto a la casa del terror en la inauguración de la temporada de Halloween del Parque Warner de Madrid.

Sus respuestas, tono de voz y actitud provocaron muchos comentarios y críticas en las redes sociales, acusando a Paz Padilla directamente de haber concedido esa entrevista estando “totalmente borracha”.

En un primer momento, la presentadora y actriz salía en su propia defensa respondiendo a las numerosas acusaciones de forma contundente pero sin entrar en detalle: «¿Pero de verdad alguien se sorprende de que yo esté de cachondeo y haga broma? Yo creo que no, es mi forma de vivir».

Pero a esas alturas de la polémica, nada paraba las críticas en las redes sociales que, además, iban subiendo de tono hasta tal nivel que provocaron una inesperada y dolorosa confesión de la protagonista:

“Quiero aclarar una cosa. Nunca bebo alcohol. Siempre bebo cerveza sin alcohol. Primero, porque no puedo beber. Tengo una enfermedad que se llama síndrome de Gilbert y no digiero el alcohol, no lo asimilo”.

El síndrome de Gilbert es una enfermedad rara relativamente grave y hereditaria provocada por una mutación genética, porque los progenitores también suelen tener la bilirrubina alterada en los análisis.

El síndrome de Gilbert provoca unos niveles altos de bilirrubina en sangre, y el alcohol es uno de los factores que aumentan los niveles séricos de bilirrubina. Es cierto que hay otros factores como el ejercicio que también pueden aumentarla, pero el alcohol es además perjudicial para el hígado, mientras que el ejercicio es beneficioso. Por eso las personas con este síndrome deben evitar el alcohol.

El principal síntoma de este síndrome es la piel amarilla. A pesar de que afecta a la piel, no lo estudia el dermatólogo, sino los especialistas en el aparato digestivo o el hepatólogo, puesto que su origen está en el hígado.La bilirrubina es un pigmento amarillo que se produce en la sangre, como reacción de la descomposición natural de los glóbulos rojos. La bilirrubina se desplaza por el flujo sanguíneo hasta el hígado y se elimina con la bilis, el líquido que segrega el hígado para ayudar en los procesos digestivos.

Si hay un gran exceso de bilirrubina en la sangre, la piel y los globos oculares pueden adquirir un tono amarillo. Aunque la ictericia o piel amarilla es el síntoma más evidente del síndrome de Gilbert, no todos los enfermos presentan ictericia.