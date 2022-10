Vicente Vallés destroza a María Jesús Montero en directo por mentir compulsivamente en el Congreso

Vicente Vallés sacudió a María Jesús Montero en directo por mentir compulsivamente.

La ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE anunció en su intervención en el Congreso de los Diputados del jueves 27 de octubre el “compromiso” del Gobierno de Pedro Sánchez de llevar a la Cámara Baja una reforma del delito de sedición. Un claro ‘pago’ de los socialistas a ERC y a los golpistas catalanes por su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado.

María Jesús Montero intentó echar marcha atrás poco después de abandonar la tribuna del Congreso, al negar que hiciera dicho anuncio. Una mentira que indignó al presentador del telediario de Antena 3:

“Después de reconocer desde la tribuna del Congreso que el Gobierno promoverá la rebaja de las condenas por sedición, la ministra Montero salía precipitadamente del hemiciclo para decir que no había dicho lo que acababa de decir…”.

De inmediato, el periodista mostró las imágenes de la ministra negando sus palabras y hasta echando la culpa a los periodistas: «No sé lo que ustedes han interpretado, yo solo he reproducido las palabras del presidente».

Una mentira que le costó un palo de Vallés, que le recordó que “Montero acababa de decir que el Gobierno traería a la cámara la rebaja de las condenas por sedición por ser un compromiso del Presidente, pero de repente declaraba que no había dicho eso”.

A lo que agregó: “Sin embargo, la evidencia era tal que la propia ministra se ha tenido que excusar después en el fragor del debate parlamentario”.

«En el fragor del debate no siempre uno termina de completar la frase», intentó justificarse la vicesecretaria general del PSOE. Una excusa que no fue suficiente para Vallés, que no dudó en retratarla al poner sobre la mesa y ante todos los espectadores sus dos grandes mentiras.

“El primer dato incorrecto de la Ministra ha sido el de negar sus propias declaraciones. El segundo dato incorrecto es este último, el decir que esperarán a que haya una mayoría parlamentaria… porque mayoría parlamentaria ya hay para sacar esa reforma adelante”.