Manolo el del Bombo, entre lágrimas, carga contra la Federación Española de Luis Rubiales en ‘Sálvame’

Totalmente inesperado.

El pasado miércoles 7 de diciembre, el programa ‘Sálvame’ tuvo un invitado muy diferente a los que suelen acudir al plató de Mediaset: Manolo el del Bombo.

Y es que, tras la eliminación de España del Mundial del Catar, el icónico y más fiel seguidor de ‘La Roja’ visitaba ‘Sálvame’ para denunciar el trato que había recibido por parte de la Federación Española de Fútbol.

Se trata de la primera vez que el máximo seguidor de la Selección Española de Fútbol no viaja al Mundial y su cara podía hablar por sí sola.

La Federación de Rubiales le ignoró

«Me dejaron tirado a dos días de viajar a Catar». Al parecer, según él mismo contaba en el programa de Telecinco, la Federación Española de Luis Rubiales no le dio la información necesaria, por lo que no pudo ir a Catar para alentar a nuestros jugadores españoles.

«No podría volar si no tenía hotel y no me avisaron«, aseguraba Manolo el del Bombo, quien denunciaba la situación.

Destacó también que él no quería que nadie le pagase su viaje o el hotel, que eso lo pagaba él, pero que sí le facilitaran los medios para poder llegar al país árabe sin problema.

Toda una vida siguiendo a la Selección

Manolo lleva ya 45 años siguiendo a la Selección, sumando ya 10 Mundiales, pero falló en Catar 2022:

«Lo pasé muy mal, pero no por mí, sino por todos los españoles. Ha sido un fracaso total», reconoció.

Además, ahora Manolo ya está jubilado y puede tener más tiempo para seguir a la Selección, pero se ha derrumbado en el plató de ‘Sálvame’. «Me he gastado todo el dinero por la Selección«, confesó entre lágrimas.

«Yo estoy segura de que si tú hubieras estado ayer en los penaltis, con el bombo, hubieran marcado gol seguro», le dijo Belén Esteban, lo que le sacó una sonrisa a Manolo.