España es eliminada del Mundial de Catar por Marruecos y Cristóbal Soria pide la dimisión de Luis Enrique

Es un ridículo histórico.

España aburre mucho y los datos del partido lo demuestran: mil pases para tirar tan solo dos veces a portería en 120 minutos.

En los octavos de final, tras un encuentro tristísimo ante Marruecos y una tanda de penaltis donde no ha sido capaz de superar a un enorme Bono, la andadura de La Roja en esta Copa del Mundo ya es historia.

Tras la brillante puesta en escena con los 7 goles a Costa Rica, la línea de España ha sido descendente con un empate ante Alemania y una derrota ante Japón que abrió el cajón de las dudas.

Pues bien, hoy frente a Marruecos el grupo de Luis Enrique ha vuelto a tropezar con la misma piedra. Incapaz de hacer circular el balón ante un rival atrincherado, sin ritmo y sin pegada, el reloj del partido de octavos de final ha avanzado sin que nada sucediera en el terreno de juego.

Apenas un par de ocasiones, una en el minuto 123, y una tanda de penaltis horrorosa donde Bono se ha erigido en el protagonista para llevar a Marruecos a una histórica clasificación para cuartos de final. España no ha sido capaz de marcar ni uno de sus tres penaltis.

Un fiasco absoluto para una selección que llegaba con muchas ambiciones y que se marcha de Catar por la puerta de atrás.

En los penaltis, lo dicho, un absoluto desastre que lleva a España de vuelta a casa y abre unas cuantas incertidumbres sobre el futuro de la selección, empezando por la continuidad o no de Luis Enrique como seleccionador.

De hecho, hay gente que opina que Luis Enrique no puede durar en el cargo ni un minuto más. Cristóbal Soria en ‘El Chiringuito Inside’ pidió la dimisión del seleccionador español:

«Todo lo que no sea llegar a la sala de prensa y decir que deja el cargo de seleccionador no me sirve de nada. Algo bueno tiene que ver con esta eliminación y es ver cómo Luis Enrique tiene que dejar de ser el seleccionador. ¡Ya está bien!».