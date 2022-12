La voraz crítica de Josep Pedrerol a Luis Enrique tras la derrota contra Japón: "Para ganar hay que..."

Durante tres minutos estuvimos eliminados del Mundial de Catar.

La derrota (2-1) contra Japón a punto estuvo de dejar fuera a España del Mundial de Catar. De hecho, lo estuvo durante unos tres minutos (antes de que Alemania goleara a Costa Rica). Y, a pesar de que los de Luis Enrique finalmente estarán en los octavos de final, la imagen de la selección no dejó contento a nadie.

Sí, ese equipo que maravilló a puro toque en el partido ante Costa Rica y mereció ganarle a Alemania estuvo virtualmente eliminado en fase de grupos. Finalmente, logró el pase por la diferencia de goles tras el 7 a 0 contra Costa Rica.

Brutal crítica de Pedrerol a Luis Enrique

Uno de los más duros fue Josep Pedrerol, que aprovechó la apertura de ‘El Chiringuito’ este jueves 1 de diciembre para lanzar una voraz crítica contra el seleccionador:

«A octavos por la gatera, estamos en octavos que es lo importante. Ya habrá tiempo para hacer autocrítica, porque habrá que hacerla, ¿no? ¿Dónde están los palmeros ahora? Los que decían que no pasaba nada, los que decían que aquellos que criticábamos a la selección no queríamos que ganase España, ¿dónde están? No vale bajarse del barco ahora eh, aguantar ahí ahora, aguantar. Gracias Alemania por habernos dejado seguir en este mundial», inició su alegato.

🔥 ❞𝐏𝐚𝐫𝐚 𝐠𝐚𝐧𝐚𝐫 𝐡𝐚𝐲 𝐪𝐮𝐞 𝐓𝐑𝐀𝐁𝐀𝐉𝐀𝐑 𝐌𝐀́𝐒 𝐲 𝐒𝐓𝐑𝐄𝐀𝐌𝐄𝐀𝐑 𝐌𝐄𝐍𝐎𝐒❞ 🔥 😱 "Gracias, 𝐀𝐋𝐄𝐌𝐀𝐍𝐈𝐀, por dejarnos seguir en el Mundial". 💣 @jpedrerol, SIN CENSURA. #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/6G95oLGpbW — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 1, 2022

«Hay que streamear menos..»

Y para terminar, Pedrerol lanzó un dardo envenenado a ‘Lucho’ aconsejándole que se centre en el fútbol y deje los ‘streaming’ en Twitch:

«Felicidades Japón por habernos puesto en nuestro lugar, nos han enseñado que para ganar hay que trabajar más, presionar más y ‘streamear’ menos«, zanjó.

Pero este no fue el único palo de Pedrerol a Luis Enrique. El seleccionador admitió no saber en la rueda de prensa posterior al partido contra Japón que no sabía que durante tres minutos estuvimos virtualmente eliminados debido a que Costa Rica iba ganando 2 a 1 contra Alemania.

«Si Luis Enrique no sabe que hemos estado durante tres minutos eliminados es que pasa de todo. Si nos miente, malo».