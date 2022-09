Momentazo: La viral bronca entre Josep Pedrerol y Luis Enrique... ¡hace 24 años!

¿A que no te acordabas de la tensa e inesperada bronca entre Luis Enrique y Josep Pedrerol?

Normal, porque ocurrió hace 24 años. Y es que, hay broncas que pasaron a la historia y otras, como esta, que se convierten en fenómeno viral más de veinte años después de que se produzcan.

Aunque este encontronazo entre Pedrerol y Luis Enrique ocurrió en 1998, actualmente, viene como anillo al dedo para mostrar el fuerte carácter que tienen ambos personajes del mundo del deporte.

El actual presentador de ‘El Chiringuito‘ y el actual seleccionador de España tuvieron una intercambio espectacular de zascas, dejando un vídeo con mucha miga:

«Da la sensación que al final nadie de los grandes, ni Madrid ni Barça, quieren ganar la liga. Los equipos que vienen detrás intentan apretar porque estáis perdiendo muchas oportunidades. Demasiadas», preguntó Pedrerol, que en aquel entonces trabajaba como reportero deportivo en Canal Plus, a ‘Lucho’, que militaba en las filas del FC Barcelona.

En las imágenes, rescatadas por el programa ‘Bakalá’ de Movistar+, el jugador se tomó fatal su comentario: «¿Tú crees eso? ¿Tú crees que no queremos ganar la Liga?», preguntaba Luis Enrique. «Es la sensación que da. Hay que entender la metáfora«, respondía Pedrerol.

Del «tu pregunta es una tontería» al «tu respuesta me parece absurda»

«La pregunta no es inteligente», atacaba el futbolista. «Para mí decir eso es una tontería. Tu pregunta es una tontería», zanjaba. A lo que el periodista aludía y sentenciaba que «en televisión, las comillas no se pueden poner, se interpretan. A mi me parece absurda tu respuesta«. Así fue el momentazo que ambos vivieron ante las cámaras.