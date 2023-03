Mbappé vuelve a las andadas… y Juanma Rodríguez le pega un palo brutal en ‘El Chiringuito’

Qué pesado se hace volver a hablar de Mbappé. Su culebrón ya acabó pero, como no consigue ser portada por lo meramente futbolístico, necesita hacer unas declaraciones sobre su futuro cuando, todos sabemos, que está encerrado en una cárcel de oro.

El PSG de Mbappé volvió a caer eliminado en los octavos de la Champions League. De hecho, de los seis años que lleva ya el jugador en el club estado como es el PSG, ha caído en octavos cuatro veces, una en las semis y otra quedó subcampeón, de hecho, a manos del Bayern de Múnich, el equipo que le eliminó también el pasado miércoles 8 de marzo.

El conjunto parisino visitaba el Allianz Arena con la necesidad de hacer por lo menos un gol para forzar una prórroga debido a que el conjunto muniqués ganó en territorio galo por 0-1. Peor no más lejos de la realidad, el PSG es un club pequeño en manos de unos multimillonarios.

El dinero no gana Champions, y eso, lo sabía Mbappé cuando renovó por el PSG, rechazando así la propuesta del club con más títulos continentales. Por eso, el 2-0 endosado anoche por parte del Bayern de Múnich para Mbappé resultará algo secundario. Lo primero es lo primero: la pasta.

Eso y volver a sembrar unas dudas, para algunos, sobre su futuro. «¿Te replanteas tu futuro en el PSG?», preguntó Daniel Gil, de COPE, en rueda de prensa tras la eliminación de los parisinos.

«¿Si me replanteo mi futuro? No, no… estoy tranquilo, lo único que me importa esta temporada es ganar la liga y después veremos«, respondió Mbappé, en un perfecto castellano.

Con estas declaraciones son varios los que se cuestionan si Florentino, después de que le diese calabazas en mayo del pasado año 2022, tiene que fichar a Mbappé. otra vez el ‘Culebrón Mbappé’ acaparó minutos en las tertulias deportivas. Entre ellas, en El Chiringuito donde, Juanma Rodríguez, confeso madridista, pegó un palo descomunal al delantero parisino tras las declaraciones de Mbappé:

«Es el mentiroso más transparente que he conocido en mi vida. Sabes que te está mintiendo y tienes que dejar que lo haga. Sobre el terreno de juego probablemente sea mejor. Pero este chico alteraría el ecosistema del Real Madrid. Es más, cuando no se sabía si venía o no, yo sé de un peso pesado que dijo que era muy bueno, pero que si uno quería venir al Madrid, viene. Generaba desafección. De este chico no me fío. En la misma frase dice blanco y negro, arriba y abajo, delante y detrás… Y también quiero decir: la frase es de un jugador pequeño. Te eliminan de octavos y tú, que eres el buque insignia de este equipo, sales en rueda de prensa, eliminado en octavos, y dices eso».

‘Discusión’ entre Juanma Rodríguez y Josep Pedrerol por Mbappé

Es más, Juanma Rodríguez ‘discutió’ con Pedrerol por las mentiras de Mbappé hacia el Real Madrid:

«Mbappé no ha mentido en ningún momento. Dijo que quería ir al Madrid y tras una semana no contestó. Pero no mintió», decía Josep Pedrerol.

«Josep, por favor. No, Josep», reprochó Juanma.

«Él dijo que quería ir al Madrid y estaba convencido, lo había hablado. Pero llega un momento en que decide quedarse en el PSG, y para no mentir a Florentino no le contesta«, interrumpió Pedrerol.

«Escucha. Si eso es peor todavía. Que te dejen por WhatsApp, pero es que es peor que no te respondan. Prefiero que me mientan y me digan eso de: ‘No eres tú, soy yo’. Pero que me digan algo. Que no me dejen sin responder», alegó Juanma Rodríguez tirando de rupturas amorosas.