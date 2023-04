Antonio Naranjo pone de los nervios a Tania Sánchez y Ramón Espinar reventando la puesta de largo de Yolanda Díaz

«Yolanda Díaz es Pablo Iglesias con tetas y mejor peinada».

Esta frase de Antonio Naranjo en El Debate es una síntesis perfecta del troleo al que sometió en ‘La Roca’ (laSexta) a la líder de Sumar y que provocó el cabreo de Tania Sánchez y Ramón Espinar.

El periodista de Alcalá de Henares (Madrid) habló así sobre lo que suponía para la política española la confirmación de que la vicepresidenta segunda del Gobierno Sánchez se presentará en diciembre de 2023 a las elecciones generales:

Insisto, es que llevo diez años oyendo lo mismo. A mí Sumar me parece Podemos sin pegar voces y me parece estar oyendo exactamente el mismo discurso que con las confluencias, las mareas, los comunes… ¿cuántas veces van a vender el mismo producto con un envoltorio distinto? Y esta idea, que me parece muy evidente, y que está muy promocionada por el presidente del Gobierno, todavía queda mucho más clara cuando ves las caras que están ahí. Pero, de verdad, ¿alguien se va a creer que Ada Colau, que Íñigo Errejón, que Baldoví, que Compromís son una cosa distinta?