Yolanda Díaz con Évole: volteretas sin fin para terminar llamando amargado a Iglesias

Sigue el conflicto.

La guerra intestina de la izquierda sigue profundizándose. Los bandos son bien claros: el de Yolanda Díaz y su nuevo Sumar y el de Pablo Iglesias y Podemos.

Esto ha quedado de manifiesto de nuevo en la participación de la ministra de Trabajo en el programa de LaSexta, Lo de Évole. En la entrevista soltó varias frases en las que deja todo el peso del conflicto en el exvicepresidente y en la formación morada.

Una de los momentos más chocantes fue cuando retrató a Pablo Iglesias como un «cascarrabias», a diferencia de ella que es «alegre».

Cuando la ministra afirmó dijo que era «una persona alegre, no sé. Prefiero escuchar música», el presentador, Jordi Évole, salió al paso y le preguntó si Pablo Iglesias era una persona alegre. La respuesta es para titular:

«Ya le he dicho que está bastante gruñón, está enfadado todo el tiempo… en fin, no sé. Yo creo que no se hace política en negativo»