El chusco ataque de Mónica García a Isabel Díaz Ayuso no puede acabar peor para la de Más Madrid

Fue a por lana y salió trasquilada.

Después del grotesco momento que protagonizó el ministro de Presidencia, José Félix Bolaños, intentando ingresar en la tribuna de honor del desfile militar del 2 de mayo. Mónica García, líder de Más Madrid, intentó salvar el pellejo del socialista en el programa ‘En boca de todos’ (Cuatro).

Preguntada por el ridículo de Bolaños, ‘Mema’ se fue por los cerros de Úbeda, acusando a Isabel Díaz Ayuso de convertir la fiesta del 2 de mayo de 2023 en la «fiesta privada» de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El momento no tuvo desperdicio.

Diego Losada quiso ponerle las imágenes de lo sucedido en la Puerta del Sol cuando el titular de Presidencia trató de colarse prácticamente a la fuerza en la tribuna presidencial y preguntar por lo que García opinaba.

La de Más Madrid aseveró que ella no había visto las imágenes en directo, pero ya metidos en harina quiso dar su punto de vista para, por supuesto, tratar de meterle con toda la mano abierta a Ayuso:

No he visto las imágenes en persona, pero sí que las he visto después y da un poquito de bochorno porque esto no es la fiesta privada de la señora Ayuso, es el día 2 de mayo, que es la fiesta de todos los madrileños. Y mucho me temo que estas polémicas, que no dejan de ser artificiales, que a los madrileños les preocupa cero, va a ser el refugio que utilice Isabel Díaz Ayuso para no hablar de Madrid, para no hablar de lo que tiene enfrente estos 26 días de campaña, que es hablar de lo que ha hecho, si es que ha hecho algo, en estos cuatro años.

La respuesta de Mónica García fue un bombón para Diego Losada que le propinó un zasca de campeonato:

La candidata de Más Madrid al Ejecutivo regional no supo salir del enredo en el que ella misma se había metido y empezó a disparar sin tino:

Bueno, no sé si se retroalimentan, pero lo que sí he visto es a un señor, a Feijóo, en primera fila, que no sé en calidad de qué iba. Otros años ha estado ahí el señor Casado. Pero es que esta no es la fiesta particular del PP. En Madrid estamos muy acostumbrados a que la señora Ayuso confunda las instituciones con su propio cortijo y la Puerta del Sol no es su cortijo. Era un acto institucional donde, obviamente, tienen que participar todos los actores políticos. Si me puede explicar por qué estaba Feijóó, igual me puede explicar por qué no podía estar en esa foto institucional el señor Bolaños. Pero entiendo que esta es una polémica artificial generada por la señora Ayuso porque no tiene otra cosa que ofrecer y este choque con el Gobierno central ya nos aburre a los madrileños y es la única herramienta que tiene.