La vicealcaldesa de Jerusalén sopapea a Risto Mejide por sus ‘infundios’ contra Israel

No deja pasar ni media.

La vicealcaldesa de Jerusalén se ha convertido en la pesadilla de esos periodistas españoles que siempre tienen un ‘pero’ que anteponer cuando se trata de defender a Israel, frente a los ataques que recibe de los terroristas de Hamás.

Las Susanna Griso, los Xabier Fortes y ahora Risto Mejide juegan a esa calculada equidistancia para no verse atrapados en uno u otro bando, aunque al final, en cuanto se rasca un poco, siempre se acaba poniendo el acento en la represión que ejercen las tropas israelíes.

Sin embargo, a pesar de jugar a esos equilibrios diplomáticos, al presentador de ‘Todo es Mentira’ (Cuatro) no le alcanzó para frenar a ese auténtico torrente es que Fleur Hassan-Nahoum.

La entrevistada fue a degüello a por el presentador prácticamente desde el minuto uno, máxime viendo como minutos antes se lanzaron desde la mesa de debate del programa de la segunda cadena de Mediaset toda una serie de ataques contra su país tanto por la explosión en el hospital de Gaza como por la no apertura del paso de Rafah para que pueda acceder la ayuda humanitaria.

La vicealcaldesa de Jerusalén lo expuso todo con meridiana claridad, empezando por negar lo que Risto sostenía, que era que Israel había bombardeado la zona por la que debían llegar alimentos y medicinas para la población civil de Gaza:

No ha bombardeado el paso, tiene que ser usted un poquito más específico. Hubo un bombardeo cerca de ese paso, pero en estos diez últimos minutos ha habido 30 cohetes que han llegado a Israel. Vamos a ver, estamos en guerra, pero cuando cae un cohete aquí no me preguntan dónde cayó o si la semana pasado cayó un cohete en un hospital, aunque sí han estado ustedes obsesionados con el cohete que cayó en el hospital de Gaza que al final se ha probado que era de la Yihad islámica.

Usted ahora me está preguntado por el paso de Rafah y le diré que está cerrado por una razón, que Egipto todavía no lo ha abierto. Nosotros acordamos con Joe Biden que Rafah se iba a abrir. Nosotros tenemos muchas presiones de las familias de los rehenes de no dar ninguna ayuda humanitaria hasta que ellos al menos reciban pruebas de vida, reciban la asistencia médica. Y yo los comprendo a esos padres porque no entiendo por qué nosotros tenemos que dar esa asistencia humanitaria cuando a nosotros no nos han dado nada y esta es una guerra y una masacre que ellos empezaron. Nosotros estábamos tranquilos. En los últimos tres meses nosotros dimos 20.000 permisos de trabajo a la gente de Gaza para que viniesen a Israel a trabajar y ayudarles con la situación que tienen allí, una situación que nosotros no hemos causado, que es un régimen de genocidio, de fundamentalismo.

La vicealcaldesa se hizo una pregunta más que elocuente:

Lo que no comprendo yo es como un país como España, con un gobierno liberal, con valores liberales, está defendiendo a un Gobierno de Gaza donde no hay derechos para nadie, que tiran a los homosexuales desde el tejado, que matan a los opositores políticos, que no tienen derechos las mujeres. ¿Ustedes comprenden lo que es Gaza?

Mejide, ante el baño que se estaba llevando, quiso reconducir la entrevista:

Perdóneme, pero nos está acusando de defender cosas que no defendemos. No le permito que diga que defendemos algo cuando no lo estamos haciendo. Aquí lo que defendemos es el Derecho Internacional humanitario. ¿Por qué ustedes están bombardeando a gente que no puede huir?

Hassan-Nahoum volvió a dejárselo claro:

Porque estamos en guerra. En la Segunda Guerra Mundial, ¿usted no cree que también morirían alemanes inocentes? Es que es una guerra. Porque una cosa son crímenes de guerra y otra cosa es una guerra. Ahora bien, esta guerra nosotros no la empezamos y cualquier país tiene derecho a defenderse.

El presentador, viendo que no había manera de hincarle el diente a su entrevistada, acabó por utilizar la táctica de tirar la piedra y esconder la mano poniendo en tela de juicio que el cohete que explotó en el hospital de Gaza fuese realmente de la Yihad islámica, lo que provocó un nuevo sopapo de la vicealcaldesa de Jerusalén: