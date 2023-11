Alfonso Guerra y Pablo Motos ponen a rabiar a la izquierda con una atinada reflexión sobre la censura en el humor

La izquierda está que echa sapos y culebras por la boca.

Y es que quienes se creen los propietarios de lo que se puede o no decir en los medios de comunicación se han puesto a rabiar como el bicho del pantano ante una reflexión más que acertada de Alfonso Guerra, exvicepresidente del Gobierno con Felipe González, y Pablo Motos.

El socialista, invitado de lujo en ‘El Hormiguero‘ (Antena 3), se quejó amargamente de la censura que se ha impuesto ahora a la hora de poder contar chistes y lamentó que ahora no se pueden hacer chistes sobre «homosexuales y enanos».

El presentador del programa de la primera cadena de Atresmedia añadió que:

Ahora, cuando un humorista hace un espectáculo está más tiempo diciendo sobre lo que no se puede hablar que sobre lo que sí.

El fragmento de esa entrevista, que es de la semana anterior, del 22 de noviembre de 2023, se ha hecho viral porque cómicos y pseudocómicos de la izquierda se pusieron hechos unos basiliscos y empezaron a sacar todo tipo de trapos sucios sobre Pablo Motos.

Facu Díaz, desde su canal de Twitch, salió a vomitar su odio contra Pablo Motos:

Pablo Motos te dice que no se puede decir nada mientras llama para presionar a cómicos para que quiten chistes de sus shows que tienen que ver con él. Y no es coña, esto ha pasado. Ha mandado a gente de su productora a llamar por teléfono a cómicos para decirles ‘oye, a la gente no le gusta este chiste que haces sobre Pablo Motos.

Por su parte, Bob Pop, en la Cadena SER, denunció las supuestas situaciones de censura que han vivido muchos de sus compañeros de profesión con el presentador levantino.

Yo tengo varios amigos periodistas que me escribieron para contarme cómo Pablo Motos no sólo les había recriminado, sino que también había llamado a sus productoras para pedir su cabeza. Y esta gente no lo ha hecho públicamente porque sigue sintiendo que esa amenaza está ahí, pero también artistas que yo no conozco.