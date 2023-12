Vean cómo Marc Sala y Silvia Intxaurrondo regalan a Pedro Sánchez un impúdico masaje en TVE

Un masaje en toda regla.

Pedro Sánchez celebró por todo lo alto la puesta en marcha de la XV legislatura con una entrevista-masaje en TVE por cortesía de Marc Sala y Silvia Intxaurrondo.

Los presentadores de ‘La Hora de La 1‘ se limitaron a lanzar preguntas al presidente del Gobierno que este contestó sin mayores complicaciones y sin que los periodistas le repreguntasen o le colocaran en aprietos.

Y temas había para haber puesto a Sánchez en un brete.

Uno de ellos, sin ir más lejos, lo de la amnistía, cuando el entonces candidato del PSOE negaba la mayor en las entrevistas y en los mítines electorales de cara a la cita con las urnas del 23 de julio de 2023:

En un Parlamento de 350 diputados, más de 50 estaban pidiendo la amnistía para superar un conflicto. Yo he defendido el normalizar la situación en Cataluña. No era el paso siguiente que hubiera querido dar, pero es un paso coherente. Al igual que ha pasado con el divorcio y la ley del matrimonio homosexual, que se manifestaron entonces, acabarán actuando como el dicho de si te he visto no me he acuerdo.

Va a ser bueno para el país. En política, como en la vida, hay que optar entre las soluciones ideales y las posibles. Las ideales es poder optar por tu programa electoral si tienes la mayoría absoluta. Pero si no la tienes, están las soluciones posibles. Entiendo que haya muchos electores conservadores e incluso no conservadores refractarios, que tengan dudas sobre esta decisión, pero lo que les puesto garantizar es que va a ser buena.