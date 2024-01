La intrahistoria de cómo Pablo Iglesias purgó de su medio a Juan Carlos Monedero: una entrevista en ‘El Mundo’ desató el cisma

A Juan Carlos Monedero le han purgado.

El ideólogo y cofundador de Unidas Podemos recurrió a sus redes sociales para anunciar que Canal Red dejaba de emitir su programa ‘En la Frontera‘.

Por supuesto, no se debe a una cuestión de costes económicos, sino al sempiterno enfrentamiento con un Pablo Iglesias que, al igual que hizo al frente del partido, dirige su medio ‘manu militari’:

Esta semana dejó de emitirse ‘En la frontera’ en Canal Red. Los responsables del Canal quieren reforzar su línea ideológica y es evidente que mis desobedientes gafas de Lennon desenfocan en ese objetivo. Pablo y yo hemos hablado de logros, amistad, desencuentros. Y listo. No es fácil pelear desde la izquierda que molesta. Nadie puede negar el asedio a Podemos y es evidente la voluntad de Canal Red de cerrar filas ante el cerco. No creo que sea lo más eficaz, pero lo entiendo

Sin embargo, todo se desencadena a partir de esta respuesta de Monedero sobre Canal Red en una entrevista el 14 de enero de 2024 en el diario ‘El Mundo’:

Yo creo que Canal Red necesita una reflexión profunda. Necesita una asamblea. Sobre todo porque sabemos desde finales del siglo XX que los órganos de partido no funcionan. Cerró ‘El Socialista‘ y ‘Mundo Obrero‘ no pinta nada. Y ni siquiera en sitios de mayor tradición como Italia o Francia. Los órganos de expresión de la izquierda no funcionan. Funcionan más ámbitos que pueden venir de espacios políticos como Mediapart en Francia, que vienen del trotskismo, pero que han hecho un esfuerzo de representar algo mucho más grande. O, por ejemplo, en México, dirigido por dos periodistas de izquierdas, pero que si hace falta critican a Morena o al partido de López Obrador. Creo que esa es la tarea que tendría que hacer Canal Red, pero que a día de hoy no la está haciendo porque es un órgano muy podemita y eso no es bueno ni para Canal Red ni para Podemos.

No es bueno para Canal Red porque circunscribe mucho su influencia y no es bueno para Podemos porque no termina de liberarse de esa contundente opinión de convencidos que expresa siempre Canal Red. Cuando tú tienes que crecer. Y entonces si el medio de comunicación no te permite entrar porque o compartes 100% lo que ahí se expresa o te conviertes en sospechoso. Como táctica política es errónea y al final corres el riesgo de hablar sólo para convencidos y eso no vale. Porque fíjate, y también esto es importante, porque es una reflexión que Iglesias siempre hacía. Un tipo como Jiménez Losantos habla a la derecha, no habla al PP, habla a la derecha. Claro, tu alcance es mayor. Y yo creo que Canal Red tiene que despodemizarse. Y Podemos tiene que descanalizarse.