Juan del Val, contundente sobre Podemos y el ‘affaire’ Monedero: «Tanto feminismo y eran unos machirulos»

Harto de la doble vara de medir.

Juan del Val, contertulio habitual en ‘El Hormiguero‘ (Antena 3), elevó el tono ante las informaciones que vienen destapándose sobre los presuntos acosos sexuales de Juan Carlos Monedero y el silencio instalado en Podemos.

El colaborador de Pablo Motos estalló ante el falso feminismo de los de Pablo Iglesias:

No es el primer caso, Sumar tiene otro antecedente y de eso hablaremos. Y es que da la sensación de que el feminismo les daba igual. El feminismo era un arma arrojadiza contra determinadas personas y adversarios políticos. Yo no sé esto, si luego hay denuncias finalmente de la policía o no, si luego judicialmente llegará a un sitio o no, pero políticamente esto es impresentable.