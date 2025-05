El paniaguado Javier Ruiz agradece al sanchismo su programa en TVE sumándose a la falaz tesis del sabotaje en el AVE

Como diría un clásico, es para miccionar y no echar gota.

Aunque, claro está, conociendo al personaje de marras, tampoco extraña que se sume a la tesis gubernamental.

Javier Ruiz, presentador de ‘Mañaneros’ (TVE), es el mismo que hace unas fechas hizo de menos el fenómeno de la okupación de viviendas asegurando que era la absoluta nada, que el porcentaje de casas usurpadas por los okupas era escaso y que estaba en franco retroceso.

En el programa del 5 de mayo de 2025 abrazó la tesis de que el caos ferroviario causado en la red de alta velocidad entre Andalucía y Madrid en el final del puente de mayo fue, básicamente, por un acto de sabotaje.

Hasta tal punto se zampó el argumentario preparado desde La Moncloa y cocinado por Óscar Puente, ministro de Transportes, que Javier Ruiz abrazó como un acólito la falaz teoría del sabotaje.

Comenzó su alegato con contundencia, no dejando la puerta abierta a otras hipótesis. De hecho, para el periodista de la televisión pública la cuestión radicaba en que no podía considerarse como un vulgar choriceo a tenor de la cantidad que, supuestamente, se podría sacar por la cantidad de cobre sustraído:

Sabotaje del tren. Esto no es un robo de cobre. El dinero que se ha robado es la nada. 500, 1.000 euros. Segundo, que es una operación absolutamente milimetrada. Robo en cinco puntos donde no hay cámaras. Tercero, que se ha atacado lo que se sabe que no tiene valor, pero que tiene enorme incidencia. No se ha robado el cobre de la catenaria, se ha atacado la señalización ferroviaria.