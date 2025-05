Pablo Motos golpea primero: Melody rompe su silencio en ‘El Hormiguero’ tras su bronca con Broncano

El universo televisivo español se ha convertido, una vez más, en un ring donde dos pesos pesados de la pequeña pantalla, Pablo Motos y David Broncano, compiten por llevarse el minuto de oro a base de exclusivas, desplantes y mucho ingenio. En el centro de este último tornado mediático, una protagonista inesperada: Melody, la representante española en Eurovisión 2025, que ha decidido romper su silencio en El Hormiguero tras semanas de polémica, dejando a Broncano con la miel en los labios y a los espectadores con ganas de saberlo todo.

La historia arranca tras la accidentada participación de la artista sevillana en el festival europeo, donde España no pasó del antepenúltimo puesto con apenas 37 puntos. El resultado, lejos de quedarse en anécdota musical, desató una tormenta perfecta que ha acabado salpicando al mismísimo prime time nacional. Melody, agotada física y emocionalmente tras su paso por Basilea, decidió cancelar toda su agenda mediática y refugiarse en casa. Entre los damnificados por este repliegue figuraba una esperadísima entrevista con David Broncano en La Revuelta, el show estrella de TVE.

Plantones, chistes cruzados y salud mental: así se fraguó el conflicto

El plantón de Melody no sentó nada bien al equipo de La Revuelta. El propio Broncano tiró de su habitual humor ácido para explicar la ausencia: “Se ha enfadado y no sabemos por qué”, ironizó en directo, mientras sus compañeros aprovechaban para bromear sobre la clasificación eurovisiva: “¿Qué le faltaron, 300 puntos?”. La audiencia, fiel a su cita digital, se dividió entre quienes defendían el derecho al descanso de la cantante y quienes consideraban inaceptable la reacción del presentador.

La respuesta de Melody no tardó en llegar. En una rueda de prensa posterior a Eurovisión, la artista lamentó los comentarios “despectivos” hacia su persona emitidos desde RTVE: “Por encima de todo está la salud mental. Ha habido algún programa que se ha reído de que yo me haya ido a casa para descansar”, denunció sin mencionar expresamente a Broncano pero dejando claro el destinatario del mensaje. La cantante remató asegurando que solo acudiría “a programas en los que se me respete”, abriendo así un nuevo capítulo en la eterna guerra fría entre El Hormiguero y los late shows públicos.

Pablo Motos mueve ficha: la estocada televisiva

No hay nada como un buen conflicto para avivar las audiencias. Consciente del momento dulce que le brindaba la polémica, Pablo Motos no dudó en invitar a Melody a su plató para que contara su versión sin cortapisas. El anuncio cayó como una bomba en las redacciones televisivas: Melody debutará el próximo miércoles 4 de junio en El Hormiguero, rompiendo así su silencio mediático tras Eurovisión y dejando a Broncano fuera del reparto estelar.

“Hablaremos de Eurovisión y de todo”, prometió Motos ante una audiencia expectante por conocer los entresijos del desencuentro. Para muchos analistas, esta jugada supone la estocada definitiva al intento de La Revuelta por capitalizar el fenómeno eurovisivo. Mientras tanto, Broncano mantiene su negativa a pedir disculpas públicas (“No nos vamos a disculpar en ningún momento”, sentenció), aunque dejó abierta la puerta a un futuro acercamiento si hay entendimiento mutuo.

💥 @TheRealLukevans canta “Esa diva” con Pablo Motos a la guitarra y nos dan la EXCLUSIVA de que el miércoles que viene estará @soyyomelody en El Hormiguero #LukeEvansEH pic.twitter.com/ivPP4r287Z — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 27, 2025

Eurovisión 2025: cuando la política y el espectáculo se dan la mano

En pleno huracán mediático es imposible obviar el trasfondo político que siempre acompaña al Festival. Este año ha estado marcado por tensiones internacionales derivadas del conflicto entre Israel y Palestina, un tema que salpicó incluso a la candidatura española. Mientras RTVE defendía su posicionamiento con las víctimas palestinas —y algunos concursantes pagaban ese peaje político— Melody optó por desmarcarse públicamente de cualquier debate geopolítico: “De política no quiero hablar”, zanjó ante las cámaras. Una postura que Broncano defendió (“Ella no tiene que ser estandarte de nada”) aunque sin renunciar al humor como trinchera.

Lo cierto es que este cruce entre entretenimiento, reivindicación y política ha alimentado más aún el culebrón televisivo. La discusión sobre si los mensajes políticos influyen o no en los votos eurovisivos sigue abierta… pero lo que está claro es que en España generan minutos impagables de televisión.

Humor, egos heridos y audiencias hambrientas

La rivalidad entre Motos y Broncano viene ya de lejos —de hecho, cualquier movimiento entre ambos es interpretado como un episodio más del ‘Juego de Tronos’ catódico nacional—. Esta vez, sin embargo, el asunto tiene ingredientes extra: salud mental, reivindicación feminista (“no me gusta esa doble moral”, afirmó Melody), debates sobre profesionalidad e incluso algún dardo sobre bajones de audiencia (Alba Carrillo llegó a responsabilizar al equipo de La Revuelta del descenso del share). Todo ello aderezado con un toque sureño cortesía de Melody y su capacidad para generar titulares tanto dentro como fuera del escenario.

Al final nadie quiere quedarse fuera del espectáculo. ¿Quién ganará esta partida? ¿Logrará Pablo Motos arrancar titulares jugosos o volverá Melody algún día al redil humorístico-broncaniano? ¿Aprovecharán ambos presentadores para lanzar indirectas cruzadas desde sus respectivos púlpitos?

Curiosidades y datos extra sobre el caso

Tras abandonar Basilea sin pasar por Madrid ni atender compromisos pactados previamente —incluyendo entrevistas cerradas con meses de antelación— Melody explicó que necesitaba “recolocarse emocionalmente”.

El público se ha volcado mayoritariamente con la cantante andaluza en redes sociales.

La artista lanzará un nuevo single este viernes titulado El Apagón, curiosa metáfora tras semanas literalmente ‘apagada’ mediáticamente.

En plena polémica eurovisiva han surgido memes sobre “San Fadao”, patrón apócrifo inventado por Broncano para ironizar sobre los ofendidos.

RTVE ha evitado alimentar el conflicto defendiendo tanto las bromas como el derecho al descanso solicitado por Melody.

Pese al tono agrio del cruce inicial, ambas partes han manifestado públicamente su aprecio personal… aunque ninguno parece dispuesto (de momento) a dar el brazo a torcer.

En resumen: show must go on… Y si puede ser con música andaluza y alguna pulla bien lanzada desde ambos bandos, mejor aún.