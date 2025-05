Melody rompe su silencio con pulla a Broncano y a La Revuelta: «No hay que burlarse de mi puesto, yo no hablo de las audiencias de otros»

Una semana después de su participación en Eurovisión 2025, donde quedó en el puesto 24, Melody ha decidido romper su silencio. La cantante sevillana ha ofrecido este lunes una rueda de prensa en Prado del Rey donde no ha dudado en lanzar duras críticas contra David Broncano y su programa La Revuelta, después de que el presentador y sus colaboradores bromearan sobre su ausencia mediática tras el festival.

La artista, visiblemente molesta, ha querido dejar clara su postura: «Algunos compañeros de algunas cadenas o de la misma cadena han hecho comentarios un poco despectivos hacia mi persona y hacia mi actuación… Dejé muy claro que yo no iba a hacer prensa y se han dicho cosas que no son. Al margen de ello, cuando yo he pedido días de descanso, yo creo que por encima de todo también está la salud mental y ha habido algún programa de televisión en el que se ha reído de que yo me haya ido a mi casa para poder ver a mi familia y mi hijo y que necesitase tiempo«.

El origen de la polémica

Todo comenzó el pasado lunes 19 de mayo, cuando Melody debía acudir como invitada a La Revuelta, entrevista que según Broncano estaba acordada «desde hace dos meses». Sin embargo, la cantante decidió cancelar su aparición, lo que provocó que el presentador y sus colaboradores hicieran varios comentarios jocosos sobre su ausencia durante el programa.

«Iba a venir Melody… Dependía que viniera de unos puntos, y al final esos puntos…«, comentó Ricardo Castella, aludiendo entre bromas al mal resultado de España en el certamen. Por su parte, Broncano añadió: «Se ha enfadado, no sabemos por qué. Ha llegado, se ha ido directamente allí a su casa creo, ha bajado las persianas, y está allí tranquilamente. Le deseamos que se recoloque un poco emocionalmente«.

Estas palabras no han sentado nada bien a la artista, quien ha aprovechado su reaparición para responder con contundencia: «No me gusta esa doble moral, que yo pida un descanso, y a mí se me vaya al cuello«, en clara referencia al programa de TVE.

Salud mental y conciliación familiar

Melody ha justificado su ausencia mediática tras Eurovisión apelando a la necesidad de cuidar su salud mental y pasar tiempo con su familia. «Necesitaba estar con mi hijo y mi familia«, ha explicado la cantante, desmintiendo además algunos rumores que circularon durante estos días: «Se ha dicho que había un drama familiar, que nos habíamos separado, eso es totalmente falso. Se ha hablado de un viaje, de personas que no están, no todo vale por el dinero y por la audiencia«.

La representante española ha querido dejar claro que, a pesar de las críticas recibidas, se siente «muy orgullosa» de su actuación en Eurovisión 2025, aunque ha reconocido que «todo es mejorable«.

Curiosidades de la polémica eurovisiva

Durante la rueda de prensa han salido a la luz algunos datos curiosos sobre la participación de Melody en el festival:

La cantante cumplió una promesa hecha a Broncano durante su visita a La Revuelta en enero: incorporar un gesto del programa (similar al del bombo) en su actuación eurovisiva, concretamente en el minuto 1:56.

El famoso «helicóptero» con el pelo que Melody realizó al final de su actuación fue un guiño a sus inicios artísticos, cuando saltó a la fama con apenas 10 años.

realizó al final de su actuación fue un guiño a sus inicios artísticos, cuando saltó a la fama con apenas 10 años. La puesta en escena generó discrepancias internas, y según ha reconocido la propia artista, ella «no tuvo la última palabra» en la escenografía.

Por contrato, Melody tenía «prohibido» realizar comentarios políticos durante su participación en Eurovisión, lo que limitó su capacidad para posicionarse en la polémica sobre la participación de Israel.

Ranking de momentos tensos entre artistas y programas de TV

La polémica entre Melody y La Revuelta se suma a una larga lista de desencuentros entre artistas y programas televisivos:

El enfrentamiento entre Leticia Sabater y Jorge Javier Vázquez en Sálvame (2018) La tensa entrevista de Pablo Motos a Santiago Segura en El Hormiguero (2022) El abandono de Bertín Osborne durante una entrevista en Chester con Risto Mejide (2019) El rifirrafe entre Ana Obregón y Mercedes Milá en Queremos saber (1994) La polémica entrevista de Wyoming a Azúcar Moreno en El Intermedio (2016)

¿Reconciliación a la vista?

A pesar de su enfado, Melody ha dejado la puerta abierta a una posible reconciliación con Broncano y su equipo: «Ahora mismo no iría. Voy a ir a los programas que a mí se me respete y me den mi sitio como artista. Siempre estoy abierta a unas disculpas, porque como persona entiendo que todos nos podemos equivocar, yo la primera. Pero eso tiene que llegar también«.

La pelota está ahora en el tejado de La Revuelta, que por el momento no ha emitido ninguna respuesta oficial a las declaraciones de la cantante. Lo que está claro es que esta polémica ha añadido un capítulo más a la ya accidentada participación española en Eurovisión 2025, marcada por controversias como la relacionada con la participación de Israel y las posteriores reclamaciones de RTVE a la UER por el televoto español.

Mientras tanto, Melody ha confirmado que seguirá adelante con su carrera musical, dejando atrás este episodio y centrándose en nuevos proyectos que le permitan recuperar la ilusión tras la decepción eurovisiva.