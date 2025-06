Chapu Apaolaza se harta de los insultos de Marta Nebot y abandona el programa del lamebotas Javier Ruiz (TVE)

Se hartó de los insultos y de la permisividad del presentador.

Chapu Apaolaza abandonó el programa ‘Mañaneros 360‘ (TVE) después de soportar un rato largo como la tertuliana Marta Nebot le llamaba en reiteradas ocasiones «gilipollas» y comprobar como el moderador, Javier Ruiz, quiso ejercer un papel neutral y no darse por enterado de lo que estaba sucediendo en el plató.

Todo vino a colación de la gran noticia acaecida el 4 de junio de 2025 con la esperpéntica rueda de prensa de Leire Díez, ‘La Fontanera’ del PSOE, y la irrupción en el tramo final de la misma de Víctor de Aldama para encararse con la política.

El espacio analizó las reacciones que se generaron a continuación, entre ellas las del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que señaló que con episodios como los acontecidos en un salón del Hotel Novotel de Madrid se estaba tomando a los españoles por «gilipollas».

Chapu Apaolaza no pudo más que respaldar las palabras del primer edil de la capital de España:

Yo me siento gilipollas cuando vemos unas grabaciones como las que hemos visto y me vienen a decir en una rueda de prensa que eso era un reportaje de investigación y que no estaba reportando a un partido cuando le estaba entregando esa información a ese partido. Y cuando ayer mismo se entrega al partido. Y cuando se dice que era una militante a la que se le fue un poco la olla. Bueno, fue una Charo nivel 20. Resulta que a Leire se le fue la olla y fue por todas esas reuniones ofreciendo pactos con la Fiscalía y nadie del Gobierno ni del PSOE se enteraron. Señor Almeida, yo me siento gilipollas, tiene usted toda la razón.

A partir de ahí, mientras hablaba Antón Losada, Marta Nebot, fuera de plano, se dirigía a Apaolaza llamándole en reiteradas ocasiones «gilipollas», algo que el tertuliano no dejó pasar:

Nebot soltó un:

Javier Ruiz, ante ese cruce entre Nebot y Apaolaza quiso ponerse de perfil intentando cortar el rifirrafe:

El tertuliano, que ya se había ido quitando el micrófono y cerrando su ordenador portátil, explicó lo que estaba sucediendo:

¡Que me está llamando gilipollas! Marta me dice que me lo estoy diciendo yo solo, que me estoy llamando gilipollas. Así que yo, en un plató donde se me insulta de esta forma, no puedo quedarme. Y no es la primera vez.