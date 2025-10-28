  • ESP
'DIRECTO AL GRANO'

Troleo contra Marta Flich y Gonzalo Miró (TVE) por ocultar la filiación de Paca Sauquillo durante su ataque contra Ayuso

Las redes recuerdan que, aparte de abogada y de activista, es presidenta del PSOE en Madrid

Paca Sauquillo.
Paca Sauquillo.
Directo al grano‘… y a esconder filiaciones.

El programa de la sobremesa de TVE entrevistó a Paca Sauquillo, abogada, política y activista para que hablase de la época en la que fue detenida y llevada a la Real Casa de Correos, actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid:

Aquí sufrió y murió mucha gente por defender la verdadera libertad. Yo quiero decir que en este edificio, en 1939, el Gobierno de la Dictadura de Franco decidió que fuera Dirección General de Seguridad, y luego en 1941 crearon la Brigada Político-Social, que era un horror. En estos calabozos fueron torturados y vejados miles de ciudadanos, no solo madrileños, sino de toda España. Era un lugar de horror, de miedo. Cualquiera que fuera traído aquí tenía pánico de entrar en estos calabozos. En la primera planta o en la segunda les subían y allí les torturaban. Unas torturas que es difícil explicarlas, además de que me parece horroroso explicarlas ahora.

Y volvió a la matraca de la placa y la negativa de Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional, a ponerla:

Me gustaría que los jóvenes y los no tan jóvenes que no lo han vivido semana que este lugar era absolutamente de tortura. No podemos permitir que no haya una placa que recuerde a esos miles de ciudadanos que aquí lo pasaron muy mal.

Las redes sociales rápidamente recordaron a los presentadores, a Marta Flich y Gonzalo Miró, que hubo un pequeño detalle que habían olvidado poner en el rótulo de la entrevistada.

Y es que Paca Sauquillo es, nada más y nada menos, que presidenta del PSOE en Madrid, dato que no es precisamente menor.

Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

