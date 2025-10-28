Troleo contra Marta Flich y Gonzalo Miró (TVE) por ocultar la filiación de Paca Sauquillo durante su ataque contra Ayuso

‘Directo al grano‘… y a esconder filiaciones.

El programa de la sobremesa de TVE entrevistó a Paca Sauquillo, abogada, política y activista para que hablase de la época en la que fue detenida y llevada a la Real Casa de Correos, actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid:

Aquí sufrió y murió mucha gente por defender la verdadera libertad. Yo quiero decir que en este edificio, en 1939, el Gobierno de la Dictadura de Franco decidió que fuera Dirección General de Seguridad, y luego en 1941 crearon la Brigada Político-Social, que era un horror. En estos calabozos fueron torturados y vejados miles de ciudadanos, no solo madrileños, sino de toda España. Era un lugar de horror, de miedo. Cualquiera que fuera traído aquí tenía pánico de entrar en estos calabozos. En la primera planta o en la segunda les subían y allí les torturaban. Unas torturas que es difícil explicarlas, además de que me parece horroroso explicarlas ahora.

➡Paca Sauquillo, abogada y activista: "Me gustaría que los jóvenes y no tan jóvenes que no lo han vivido que sepan que este era un lugar absolutamente de tortura y que no podemos permitir que no haya una placa que recuerde a esos miles de ciudadanos que aquí lo pasaron muy mal",… pic.twitter.com/L1Mse0cydC — directoalgrano.rtve (@algrano_rtve) October 27, 2025

Y volvió a la matraca de la placa y la negativa de Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional, a ponerla:

Me gustaría que los jóvenes y los no tan jóvenes que no lo han vivido semana que este lugar era absolutamente de tortura. No podemos permitir que no haya una placa que recuerde a esos miles de ciudadanos que aquí lo pasaron muy mal.

Las redes sociales rápidamente recordaron a los presentadores, a Marta Flich y Gonzalo Miró, que hubo un pequeño detalle que habían olvidado poner en el rótulo de la entrevistada.

Y es que Paca Sauquillo es, nada más y nada menos, que presidenta del PSOE en Madrid, dato que no es precisamente menor.

Sauquillo…. podías aprovechar y poner otras 340 placas en todas las Checas que hubo en Madrid y de paso explicarles a los jóvenes lo que hacían en ellas tus cámaras y como salía la mayoría de detenidos de ellas, es por ilustrar a la ciudadanía y ser objetiva e imparcial. pic.twitter.com/lEftg8EMYt — El tunante (@ElJuCar1) October 27, 2025

Activista del partido socialista del cual es presidenta. Muy imparcial la Sra. Intentar reescribir la historia ayudado por el aparato propagandístico es propio de los regímenes totalitarios. Nada nuevo. pic.twitter.com/znLpgz2wJe — Oídos (@HoySiempreTodav) October 27, 2025

» Paca Sauquillo ,abagoda ,activista » y algo más que por lo que sea rtve ovbia… por lo que sea … pic.twitter.com/Bauabn7KQv — Fuensanta Pumar Gómez (@GomezPumar) October 27, 2025

A ver si se va al círculo de bellas artes o Paracuellos y nos cuenta la historia también, no vayamos a pensar que es una activista del PSOE que cuenta solo la parte de la guerra civil que le interesa — pilar 💚 (@realco__) October 27, 2025

Paca Sauquillo, abogada, activista y presidenta de la PSOE de Madrid Por lo que sea, se les ha olvidado mencionar ese pequeño detalle https://t.co/gCVdCNYCeO — Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) October 27, 2025