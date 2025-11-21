Varios periodistas de RTVE estallan como nunca por el ‘enchufe’ del hijo de Xabier Fortes

El clima en los pasillos de RTVE no se puede calificar como sereno.

La situación del presunto ‘enchufe’ de Daniel Fortes, hijo del reconocido presentador Xabier Fortes, ha saltado a la luz y ha provocado una oleada de indignación entre los periodistas más experimentados de la casa. No se trata de un tema trivial: varios profesionales han alzado la voz para señalar lo que consideran una práctica de nepotismo que, lejos de ser un caso aislado, ha reavivado un debate que trasciende las fronteras del medio.

La controversia se desató cuando Carmen Sastre, periodista con más de cuarenta años en la cadena pública, lanzó en la red social X (anteriormente conocida como Twitter) un mensaje claro y directo:

El hijo de Xabier Fortes ya está colocado en TVE. Aquí en un directo en el canal 24 horas. Me dicen que está contratado hasta que salga la oposición (le da puntos). Curioso que tenga colocado al hijo quien criticaba las familias en TVE. Yo no coloqué a mi hija cuando era directiva.

La respuesta fue inmediata. Miguel Ángel Idígoras, ex corresponsal en ciudades como Rabat y Londres, respaldó la denuncia con un breve pero contundente «Atado y bien atado», una expresión que captura el sentir de muchos trabajadores que observan cómo el acceso a puestos clave parece depender más del apellido que del esfuerzo personal.

Este caso ha puesto a Xabier Fortes en el punto de mira. El presentador estrella de los informativos, habitual rostro desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en 2018, se enfrenta ahora a acusaciones que sugieren una contradicción entre sus constantes discursos sobre pluralidad e independencia informativa y la situación laboral de su hijo.

La figura de Fortes no es ajena a la polémica. Recientemente, ha sido protagonista de acalorados debates públicos, como su entrevista con el filólogo mexicano Juan Miguel Zunzunegui, donde discutieron interpretaciones históricas sobre la conquista de México. Las interacciones con figuras como Hermann Tertsch demuestran que este presentador gallego no rehúye las confrontaciones ni el debate; sin embargo, esta vez le toca lidiar con una controversia más personal.

Daniel Fortes: trayectoria y preguntas incómodas

El joven Daniel Fortes ya tiene su trayectoria dentro del periodismo. Antes de llegar a TVE, trabajó para el Diario de Pontevedra, donde curiosamente entrevistó a su propio padre en agosto de 2023. En esa conversación, Daniel cuestionaba a Xabier sobre el futuro del periodismo y sus aspiraciones profesionales, algo que algunos podrían considerar poco imparcial.

En su actual papel dentro del equipo informativo del Canal 24 horas, participa en directos importantes, como el seguimiento del caso contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos relacionados con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. La noticia sobre su contratación ha causado malestar entre sus compañeros, quienes se preguntan si todo esto ha sido transparente o si efectivamente está «atado y bien atado» hasta que se convoquen oposiciones, lo cual le otorgaría puntos extra por su experiencia.

El nepotismo y sus consecuencias en la televisión pública

El tema del favoritismo dentro de RTVE no es nuevo; sin embargo, cada nuevo escándalo lo aviva con fuerza. La percepción general es que RTVE opera a veces como un cortijo donde las conexiones familiares pesan más que los méritos individuales, algo que preocupa profundamente a aquellos profesionales comprometidos con mantener la credibilidad del medio. El caso Fortes no es un hecho aislado; representa una situación paradigmática: el hijo de uno de los presentadores más reconocibles accede a un puesto relevante justo en un momento políticamente sensible.

Dentro de la redacción, la mezcla entre indignación y resignación es palpable. Algunos periodistas recuerdan cómo durante años han llegado familiares a la plantilla mientras otros exigen que realmente haya transparencia en los procesos selectivos.