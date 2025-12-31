El dardo envenenado desde Soto del Real: Un amigo lleva a Ábalos el libro ‘Memorias de un dictador’ con una clara alusión a Pedro Sánchez

Hay regalos que son envenenados.

Y no tanto para quien lo recibe, sino por el efecto que puede tener para terceras personas.

En esta mañana del 31 de diciembre de 2025, en ‘El Programa de Ana Rosa‘ (Telecinco), se comentó con mucho jolgorio el peculiar regalo navideño que recibió en la cárcel de Soto del Real el exministro José Luis Ábalos, el libro ‘Memorias de un dictador‘, de Ernesto Giménez Caballero.

El presente puso de manifiesto el profundo resentimiento que anida en quien fuera el todopoderoso secretario de Organización del PSOE.

Según fuentes cercanas al entorno del exdirigente socialista, Ábalos no dudó en comentar con ironía: «Este libro refleja perfectamente a Pedro Sánchez».

Este episodio, que trasciende las rejas de la cárcel donde el extitular de Transportes cumple prisión preventiva por su implicación en el ‘caso Koldo’, una trama de corrupción que salpica directamente al corazón del Gobierno sanchista, revela la fractura irreparable entre quien fuera uno de los hombres de máxima confianza del presidente y el actual inquilino de La Moncloa.

Ábalos, que llegó a ser el arquitecto clave de la supervivencia política de Sánchez en sus momentos más bajos, ahora languidece en prisión mientras el líder del PSOE se aferra al poder a cualquier precio, pactando con separatistas y herederos de terroristas.

El libro en cuestión narra en primera persona las ambiciones, maniobras y autoproclamada «misión» de su autor por «salvar» España mediante un liderazgo autoritario y exaltado.

La comparación implícita con Sánchez no podría ser más demoledora: un presidente que gobierna con decretos omnipotentes, que purga a disidentes internos con broncas furiosas –como quedó demostrado en los WhatsApp filtrados donde Sánchez actúa como un «pequeño dictador», según palabras de varios notables del Partido Popular–, y que no tolera la menor crítica, ni siquiera de sus antiguos aliados.

No hay que dejar caer en saco roto que Ábalos guardaba celosamente conversaciones privadas con Sánchez, presumiblemente para unas futuras memorias que ahora, desde la cárcel, podrían ver la luz de forma explosiva. Aquel «pensaba que éramos amigos» que Sánchez le escribió en un mensaje de reproche hoy suena a hipocresía pura, mientras el exministro paga solo las consecuencias de una trama que involucra a altos cargos del Gobierno y que la Fiscalía califica de gravísima.

Este regalo literario no es solo una anécdota: es un símbolo del régimen de terror que, según críticos internos y externos, ha instaurado Pedro Sánchez en el PSOE y en España.

Un líder que se presenta como demócrata dialogante pero que, en la sombra, ejerce un control absoluto, traicionando a quienes le ayudaron a llegar al poder. Desde Soto del Real, Ábalos envía un mensaje claro: el sanchismo tiene mucho de dictadura encubierta.

Mientras el Gobierno cierra 2025 con más escándalos judiciales y una legislatura tambaleante, episodios como este recuerdan a los españoles que el precio de mantener a Sánchez en Moncloa es demasiado alto: corrupción impune para los fieles, traición para los caídos y un autoritarismo creciente que ahoga la libertad.