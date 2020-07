Un golpe en Guinea, un libro real que cuenta parte, no todo.

«La alegría está en la lucha, en el esfuerzo, en el sufrimiento que supone la lucha y no en la victoria » Mahatma Ghandi

‘Un golpe en Guinea’ es uno de los nuevos libros de Jesús Lorenzo,– Ediciones Lorca–, que como es su tónica general nos muestra un gran trabajo de investigación. Acude a la realidad y a la historia para recordarnos que ver nuestros pasos nos puede dar una aire de frescura para aprender de ellos.

Jesús, presenta un amplio catálogo de publicaciones en las que nos da a conocer actividades reales de personajes del mundo del espionaje español, funcionarios leales a las personas, a la moral y al estado español; el presente libro titulado: “Un golpe en Guinea”, nos muestra o describe las vicisitudes de un espía español cuyo nombre de ficción es Emmanuel Aguirre. Este espía funcionario del gobierno de España destinado en la Embajada española en Guinea –Malabo–, se ve envuelto en las extrañas circunstancias de una muerte de un español que abre las puertas al conocimiento de la corrupción que intereses españoles y guineanos tenían en Guinea española. Era la lucha por el poder.

El espía español, tiene como frontera los intereses de España, y adjuntos los valores propios que desde siempre le han inculcado, y lo hace palpables y presentes en cualquier actuación que hace. El mundo del espionaje es un mundo lleno de intrigas y de acciones muchas veces incomprensibles, pero Aguirre sabe que no sólo es un espía, sino, un hombre con conciencia y formado en valores innatos a cualquier ser humano.

El autor, Jesús Lorenzo, es un hombre que siempre ha apostado por la Paz, por la cultura de la paz y no del litigio, y por ello destaca en su vertiente de Mediador. Decidido y activo participante en pro de que los conflictos sean tratados en primera instancia por las partes, es un activo militante por la mediación, y milita de forma activa en la Asociación Española de Mediación, siendo su Director General; organización que ha destacado en su activa gestión para lograr el desarrollo de la vigente ley de mediación española, y especialmente en el COVID-19, que puso un grupo de voluntarios al servicio de la ciudadanía totalmente gratuito para mitigar, solucionar y arreglar los conflictos en época de confinamiento.

Para terminar Ya, no dejen de leer esta historia y este libro, que aunque parezca ficción es del todo basado en vivencias que han sucedido. Son muestra y reflejo a las clases políticas y del juego de poderes que se dan en el mundo que vivimos. Nos señala a entidades como la que nos deja la hermana Carmen y Rocío dentro de una institución caritativa que como siempre dan todo por nada, siguiendo el mensaje claro de estar siempre allí donde las necesitan, y para finalizar señalar lo que el libro nos deja en sus páginas 286 y 287: Sic: » Tome y salga de mi despacho…. cogí el papel me lo guardé junto con el sobre con el dinero y me dispuse a salir del despacho. Gracias señor…. ya me advirtieron de usted, ¿ Y qué le dijeron? : Que me cuidara de usted, que ni le mintiese ni le engañara…. y que no se corrompe por nada».