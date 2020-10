Pulso en Madrid: Ayuso tensa la cuerda mientras Sánchez rompe la baraja imponiendo el estado de alarma

Madrid es un polvorín este 9 de octubre de 2020 como no se recodaba hace tiempo. El coronavirus azota a la región y los políticos son incapaces de acordar las medidas a adoptar para contenerlo.

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de apenas unas horas antes, tumbando las restricciones de movilidad de Pedro Sánchez y Salvador Illa a la Comunidad a las puertas del puente de la Hispanidad, han precipitado todos los acontecimientos: el pulso entre gobierno nacional y gobierno de la región es insostenible, y los madrileños asisten atónitos al partido de tenis en pleno tie break.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid salió a rueda de prensa en torno a las 12.20 de este mediodía para anunciar que Isabel Díaz Ayuso y su ejecutivo siguen con el plan establecido previo a la metedura de pata judicial del Gobierno nacional:

Siempre hemos pedido a los madrileños que traten de evitar los viajes que no sean necesarios. Hay que apostar por la responsabilidad de los madrileños. Y algo que parece que el Gobierno de España olvida es que los datos nos avalan. No estamos estables, estamos descendiendo, la curva va bajando.

Enrique Ruiz Escudero vino a aportar algunos datos al respecto, en el medio de una calma absolutamente tensa y a sabiendas de que este mismo mediodía el Consejo de Ministros extraordinario ha aprobado de facto la imposición del estado de alarma para Madrid, previsto en su publicación para el BOE a las 15.00.

Sobre la conversación entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, comentan en las televisiones que la presidenta de Madrid telefoneó al Presidente a las 12.25 horas y que Sánchez ya no quería negociar la aplicación del estado de alarma, ya filtrado a los medios entonces.

Entre tanto, diferentes actores principales de la política apuntan sus quejas:

Begoña Villacís (vicealcaldesa de Madrid): Madrid lleva dos días por debajo de los 500 [casos por 100.000]. Yo me pregunto, si Madrid continúa dos días más por debajo de los 500, que es lo que establece su propia orden, ¿rectificará el señor Sánchez? Porque es lo que cree que tenemos que hacer. Ahora tenemos muchos madrileños muy preocupados que no saben que va a ser de sus vidas y que sufren un Gobierno, el de Sánchez, totalmente impredecible. Porque se niega a dialogar. Hago un llamamiento al Gobierno de la nación porque necesitamos dialogar y volver a abrir la vía de la negociación. Madrid ahora mismo no justifica un Estado de Alarma pero insisto, llevamos dos días por debajo de los 500.

José Luis Martínez Almeida (alcalde de Madrid): Es un día triste. Es desproporcionado con lo que se vive en Madrid en estos momentos. La vía es la colaboración y no hacer un 155 sanitario que no queda justificado. Los madrileños van a cumplir, como no puede ser de otra manera, aunque sea profundamente injusto.