¿La pasta o la vida? El Gobierno socialcomunista sigue negándose a bajar el precio de las mascarillas

No quiere, no puede o no le interesa.

El Gobierno rechazó este 10 de noviembre de 2020 las enmiendas presentadas por el PP, Ciudadanos y VOX para reducir el IVA de las mascarillas del actual 21% al 4% ya que supondrían «un aumento de gasto o una disminución de ingresos presupuestarios».

El Ejecutivo lo evita porque reducir el IVA de las mascarillas del actual precio, perderían 1.568 millones de recaudación al año, cifra que calcula con un supuesto consumo de 50 millones de mascarillas diarias.

Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha indicado en el Consejo de Ministros que «el Ministerio de Hacienda se ha dirigido a la Comisión Europea para confirmar este extremo«. «Hemos propuesto que en la actual directiva que está en tramitación se pueda incorporar esta demanda de bajar el precio de la mascarilla», ha insistido.

Sin embargo, la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) estima que Hacienda podría reducir ya el IVA a las mascarillas si quisiera. «Existe margen de actuación para reducir los tipos del IVA aplicables a las entregas del mascarillas del tipo general del 21% que resulta actualmente de aplicación, al tipo reducido del 10% o del 4% ya sea bien porque exista la posibilidad de argumentar que el uso de las mascarillas es el de prevenir el contagio de una enfermedad en cuyo caso la aplicación de los tipos reducidos sería procedente de acuerdo con la actual redacción de la Directiva», indica.

De hecho, afirma que «se encuentra en curso una propuesta legislativa en virtud de la cual los Estados miembros tendrán libertad para establecer los tipos del IVA sin mayores restricciones».

«Esta segunda opción, que podría incluso permitir la aplicación de un tipo del 0%, más pragmática y que ha demostrado funcionar en otros Estados miembros, es la que, desde AEDAF, proponemos al Gobierno de España para su aprobación a la mayor brevedad posible», agregan.

El Gobierno también rechaza la solicitud de financiar PCR

El rechazo de las propuestas no acaban aquí, y es que el Ejecutivo también ha tumbado la solicitud de financiar pruebas PCR para los autónomos, pymes, fuerzas cuerpos de seguridad y personal de los servicios sanitarios, al estimar que estas medidas «supondrían un aumento de gasto o una disminución de ingresos presupuestarios».

Desde Ciudadanos, esta noticia ha sentado como un jarro de agua fría, el diputado de la formación naranja, Toni Cantó ha criticado en su cuenta de Twitter esta medida preguntando: «¿La pasta o la vida?».

¿La pasta o la vida? El Gobierno rechaza bajar el IVA de las mascarillas porque supondría «1.568 millones menos de recaudación» También rechaza enmiendas que pedían mayor financiación en protección y tests para autónomos, pymes, policías y sanitarios. https://t.co/6nI9fuOk55 — Toni Cantó (@Tonicanto1) November 10, 2020

También el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha reprochado que el PSOE y Podemos permite que se pague el mismo tipo de IVA «por un yate que por una mascarilla».